Ramsayho mužstvo pozitívne hodnotí počínanie na Nemeckom pohári, z druhého miesta vraj netreba robiť paniku (video)

Slováci obsadili druhú priečku

Tréner bol spokojný

13.11.2023 (SITA.sk) - Napriek tomu, že slovenským hokejovým reprezentantom napokon tesne uniklo víťazstvo naviacerí zhodnotili účinkovali v Landshute pozitívne.Tím kanadského kouča Craiga Ramsayho odohral v Nemecku tri stretnutia. Zvíťazil nad Rakúšanmi (7:1) a domácimi Nemcami (2:1), pričom prehral akurát v sobotňajšom dueli s Dánmi (3:4). V konečnom účtovaní Slovákom chýbal gól na celkový triumf na turnaji.Nemci, Slováci aj Dáni nazbierali po šesť bodov, v minutabuľke troch v prospech Nemcov rozhodol jediný gól a tešia z trofeje. Slováci obsadili druhú priečku a Dáni tretiu. Bez bodu na poslednej 4. pozícii skončili Rakúšania.„Chceli sme vyhrať turnaj, ale reparát po zápase s Dánskom nám vyšiel a za to sme radi,“ povedal po nedeľňajšom dueli s Nemcami kapitán slovenského výberu Peter Čerešňák. „Z toho, že sme nevyhrali turnaj, nemusíme robiť paniku. Škoda, že to nevyšlo proti Dánsku, ale každý ukázal, čo je v ňom. Myslím si, že sme hrali dobre, každý tam nechal všetko,“ poznamenal útočník Oliver Okuliar, ktorý v Landshute zaznamenal v troch dueloch bilanciu 3+1. „Až na konci zápasu sme sa dozvedeli, že musíme vyhrať o dva góly, škoda, že to nevyšlo,“ nadviazal Lukáš Cingel , ktorý sa na podujatí prezentoval presne ako Okuliar tromi zásahmi a gólovou prihrávkou.Tréner Ramsay bol po treťom zápase na turnaji spokojný. „Chlapcov musím pochváliť. Hrali dobre, obetavo, nemám im čo vytknúť. Bol to náročný zápas a teší ma, že sme v ňom dokázali zvíťaziť,“ poznamenal 72-ročný tréner.V zápase proti Nemcom bol vo väčšej permanencii gólman Samuel Hlavaj , ale nesťažoval sa. „Čakali sme, že Nemcom dajú rozhodcovia viac presiloviek, ale nehnevám sa. Ukázali sme, že vieme hrať s každým. Mne sa takto chytá dobre, keď mám veľa práce. Kritická bola druhá tretina, Nemci mali viac tlaku,“ skonštatoval slovenský brankár.