Levi 2023: Petra Vlhová nedokončila druhý slalom v Levi, vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila druhý slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi suverénne viedla po 1. kole, v druhom však vypadla, keď dostala špicar. Nedeľnú súťaž vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si pripísala 89. víťazstvo v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Druhá skončila Chorvátka Leona Popovičová, ktorá zaostala za víťazkou o 18 stotín a druhýkrát v kariére vystúpila na pódium. Tretie miesto obsadila Nemka Lena Dürrová (+0,30).



Vlhová vyhrala počas dvoch dní v Levi tri zo štyroch slalomových kôl, no v tom štvrtom na ceste za druhým víťazstvom ju postretlo smoliarske vypadnutie. To znamenalo triumf Shiffrinovej, ktorá slávila rekordné siedme víťazstvo vo fínskom stredisku, keď sa na čele historickej štatistiky odpútala práve od slovenskej konkurentky (6). Američanka sa dostala na čelo celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny.



Vlhová zvíťazila v sobotnom prvom slalome v Levi a formu potvrdila aj o deň neskôr v 1. kole, ktoré sa išlo za ideálneho slnečného počasia. S číslom šesť nádejne odštartovala, od prvých bránok sa dostala do správneho tempa a bez zaváhania zvládla aj kombináciu, kde sa menil rytmus. Postrážila si prechod do strminy, v ktorej našla čistú a rýchlu líniu a na treťom medzičase mala náskok 91 stotín na Shiffrinovú. V cieli mala nakoniec k dobru 0,76 s a dostala sa jasne do vedenia. "Po včerajšom víťazstve nebol čas na oslavu, išla som skoro spať. Či mám veľký alebo malý náskok, mám dosť skúseností, stále si idem svoje, stále musím bojovať, ísť naplno, pretože nič nemám isté. Určite dám do toho všetko aj v druhej jazde. Uvidíme, ako to dopadne," povedala Vlhová po 1. kole pre JOJ Šport.



Shiffrinová, ktorá štartovala s dvojkou, predviedla dynamickú jazdu, obhajkyňa veľkého i malého glóbusu nasadzovala čisté oblúky, ale oproti Vlhovej prešla strmšiu časť pomalšie. Priebežne tretia bola po 1. kole Švédka Sara Hectorová (+0,84), do jednej sekundy sa zmestila aj štvrtá Dürrová (+0,94).



V druhom kole, už aj s umelým osvetlením, zaútočila z priebežnej piatej pozície Popovičová, ktorá nadelila dovtedy vedúcej Nórke Mine Fürst Holtmannovej vyše sekundu a vydarenou jazdou poskočila až na pódium. Chorvátka nasadila latku vysoko, Dürrová i Hectorová sa zaradili až za ňu. Prekonala ju až Shiffrinová, ktorá síce nešla úplne presvedčivo, ale stále dostatočne rýchlo. V záverečnej rovine zabrala a dostala sa do vedenia. Vlhová sa od úvodu pustila naplno, zvýšila svoj náskok až na vyše sekundu, no v treťom sektore na červenej bránke chytila špicar a preteky smoliarsky nedokončila.

