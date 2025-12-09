Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Izabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. decembra 2025

Hokej: Z nominácie na Kaufland Cup vypadol aj Cehlárik, nahradil ho Kukuča



Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli už v pondelok brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.



Zdieľať
Hokej: Z nominácie na Kaufland Cup vypadol aj Cehlárik, nahradil ho Kukuča

Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie musel v utorok pristúpiť k ďalšej zmene v nominácii na Vianočný Kaufland Cup. Z generálky na olympijský turnaj v Miláne vypadol Peter Cehlárik, ktorého nahradil Andrej Kukuča. Vedenie tímu muselo už v pondelok pristúpiť k viacerým zmenám, keď vypadla z rôznych dôvodov až pätica hráčov. Realizačný tím zareagoval povolaním sedmičky hokejistov.


Ďalšia vynútená zmena, opäť zo zdravotných dôvodov. Po pondelňajšom tréningu mal zdravotné problémy skúsený útočník Peter Cehlárik. Vedenie reprezentácie zareagovalo ihneď na vzniknutú situáciu a do tímu povolalo Andreja Kukuču,“ uviedol hockeyslovakia.sk na sociálnych sieťach.

Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli už v pondelok brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen. K tímu sa tak pripojili brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, obranca Dávid Romaňák, útočné absencie nahradili Sebastián Čederle, Filip Krivošík, do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále
<< predchádzajúci článok
Skialpinistka Jagerčíková získala pre Slovensko tretiu miestenku na ZOH 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 