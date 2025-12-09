|
09. decembra 2025
Hokej: Z nominácie na Kaufland Cup vypadol aj Cehlárik, nahradil ho Kukuča
Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli už v pondelok brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie musel v utorok pristúpiť k ďalšej zmene v nominácii na Vianočný Kaufland Cup. Z generálky na olympijský turnaj v Miláne vypadol Peter Cehlárik, ktorého nahradil Andrej Kukuča. Vedenie tímu muselo už v pondelok pristúpiť k viacerým zmenám, keď vypadla z rôznych dôvodov až pätica hráčov. Realizačný tím zareagoval povolaním sedmičky hokejistov.
„Ďalšia vynútená zmena, opäť zo zdravotných dôvodov. Po pondelňajšom tréningu mal zdravotné problémy skúsený útočník Peter Cehlárik. Vedenie reprezentácie zareagovalo ihneď na vzniknutú situáciu a do tímu povolalo Andreja Kukuču,“ uviedol hockeyslovakia.sk na sociálnych sieťach.
Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli už v pondelok brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen. K tímu sa tak pripojili brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, obranca Dávid Romaňák, útočné absencie nahradili Sebastián Čederle, Filip Krivošík, do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák.
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále
MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále
Skialpinistka Jagerčíková získala pre Slovensko tretiu miestenku na ZOH 2026
Skialpinistka Jagerčíková získala pre Slovensko tretiu miestenku na ZOH 2026