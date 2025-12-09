Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

09. decembra 2025

MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále



Slovenky síce inkasovali ako prvé, ale po tom, čo Tučeková v 14. minúte vyrovnala na 1:1, už dominovali. Ešte do prvej prestávky získali trojgólový náskok (4:1).



MS žien vo florbale: Slovenky zdolali Holandsko 11:4 a postúpili do štvrťfinále

Slovenské florbalistky postúpili do štvrťfinále MS v Česku. V utorňajšom súboji o postup medzi najlepšiu osmičku zdolali Holandsko vysoko 11:4. V ďalšej fáze turnaja sa stretnú so Švajčiarkami, ktoré obsadili 2. miesto v základnej A-skupine.

Slovenky síce inkasovali ako prvé, ale po tom, čo Tučeková v 14. minúte vyrovnala na 1:1, už dominovali. Ešte do prvej prestávky získali trojgólový náskok (4:1). V druhej tretine nepoľavili, naopak, štyrmi gólmi zvýšili svoj náskok a rozhodli o svojom víťazstve.

MS žien vo florbale - play off o štvrťfinále:

Slovensko - Holandsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)

Góly: 14. Tučeková (Trošková), 15. Dobošová, 17. Ragačová, 20. Belicová (Hudáková), 25. Pudišová (Hrabovská), 29. Faktorová (Dobošová), 31. Mrázová (Sabolová), 32. Pudišová (Hrabovská), 45. Chúpeková (Hrabovská), 46. Chúpeková, 13. Grossová (Dobošová) - 2. Stoffersová, 44. Eglinová (Schokkerová), 46. Van Der Veenová (Meijerová), 54. Goversová (Eppinková). Rozhodcovia: Andersson, Cardell, vylúčené: 0:1, 1100 divákov.

zostava SR: Farulová - Sabolová, Mrázová, Chúpeková, Hudáková, Hrabovská, Grossová, Faktorová, Drábeková, Buková, Belicová, Trošková, Vendžurová, Ragačová, Pudišová, Kocúrová, Klapitová, Kamenská, Dobošová, Túčeková

hlas (zdroj: STVR):

Michal Jedlička, tréner SR: „Nebolo to jednoduché. Holanďanky mali v prvej tretine ešte veľa energie, lietali tam a nám chvíľu trvalo, kým sme sa rozbehli. Dokázali sme otočiť skóre a potom sme už mali zápas pod kontrolou. Aj naďalej sme sa snažili strieľať góly, aby to dievčatá bavilo a aby to bolo zaujímavé aj pre divákov. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na Švajčiarsko. Verím, že ak s nimi vydržíme behať a brániť, tak budeme mať šancu a môžeme sa popasovať o postup.“


