Manchester City predviedol za sedem minút v Lige majstrov senzačný obrat, PSG sa vypomstilo zaváhanie (video)

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Iba sedem minút potrebovali futbalisti anglického tímu Manchester City na to, aby otočili nepriaznivý výsledok na pôde francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain v prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2020/2021. Zverenci trénera Pepa Guardiolu u súpera triumfovali 2:1 a pred budúcotýždňovou odvetou v domácom prostredí sú bližšie k premiérovému prieniku do finále.PSG viedli od 15. minúty presnou hlavičkou Marquinhos po rohu Ángela Di Maríu. V prvom polčase boli Parížania aktívnejší, druhý gól však nepridali a po zmene strán sa im to vypomstilo. Anglický tím totiž vyrovnal zásluhou Kevina De Bruyneho v 64. minúte a víťazných gól hostí z priameho kopu strelil o sedem minút neskôr alžírsky reprezentant na rodený vo Francúzsku Riyad Mahrez.O niekoľko minút neskôr putoval domáci Idrissa Gueye predčasne pod sprchy po faule Ilkaya Gündogana, čím výrazne skomplikoval snahu PSG o vyrovnanie. Gól už napokon nepadol, aj keď príležitosť na tretí zásah "The Citizens" mal Phil Foden."Sme veľmi sklamaný, že sme dvakrát inkasovali. Je len veľmi ťažké akceptovať, že sa to stalo v semifinále, bolí to. Vo futbale je potrebné veriť. Máme teraz šesť dní na to, aby sme sa pripravili na odvetu, v ktorej sa pokúsime zvíťaziť a streliť niekoľko gólov. Je jasné, že sme teraz pod väčším tlakom," komentoval kouč domáceho tímu Mauricio Pochettino podľa BT Sport."Začali me dobre, ale potom sme inkasovali gól a dostali sa pod tlak. Druhý polčas sme však zvládli excelentne v každom ohľade. Dali sme dva góly, čo je mimoriadne dôležité. Čaká nás ešte ťažká práca v odvete o šesť dní," povedal hosťujúci kouč Pep Guardiola.