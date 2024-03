Tréner Calzona sa vyjadril k povolaniu nového útočníka, Čavrič napokon na zraz neprišiel (video+foto)

Povolanie Čavriča

Zdravotný stav hráčov

Zápas proti Rakúsku

23.3.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona na piatkovej tlačovej konferencii pred sobotňajším prípravným duelom proti Rakúsku ponúkol svoj pohľad na skutočnosť, že povolaný útočník Aleksandar Čavrič napokon na zraz neprišiel.„Čavriča sme povolali, aj keď nebolo jasné, či príde alebo nie. Urobili sme maximum, aby tu bol, no rešpektujeme jeho rozhodnutie. Mrzí nás to, svojou kvalitou určite mohol pomôcť tomuto tímu. Ja tu však chcem iba tých hráčov, ktorí sa do toho vložia, veď predsa reprezentujú svoju krajinu. Kto sem príde, musí byť hrdý, spokojný a šťastný z toho, že môže hrať za národný tím. Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju," povedal 55-ročný kouč Slovenska pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Dvadsaťdeväťročný hráč so srbskými koreňmi, ktorý nedávno vďaka niekoľkoročnému pôsobeniu v ŠK Slovan Bratislava získal slovenské občianstvo, krátko po zverejnení nominácie na marcový reprezentačný zraz ozrejmil svoje rozhodnutie necestovať na Slovensko.„V materskom klube Kašima Antlers mi povedali, že nie sú z toho šťastní, pretože som sa ešte v Japonsku neadaptoval a môže to spomaliť môj proces aklimatizácie. V klube mi povedali, že sú si vedomí pravidiel a že mi nikto nezakazuje odísť na zraz národného tímu, ale nech si sám zvážim, či už som natoľko etablovaný v tíme, aby som teraz vypadol z tréningového procesu, lebo podľa nich som sa ešte neaklimatizoval,“ vyhlásil.Okrem témy absencie Čavriča na tlačovej konferencii rezonovala aj otázka aktuálneho zdravotného stavu jednotlivých hráčov. Calzona prezradil, že aj napriek zdravotným problémom budú k dispozícii aj obrancovia Norbert Gyömbér S Rakúskom má slovenská reprezentácia vyrovnanú bilanciu. Oba tímy sa stretli päťkrát, až trikrát sa zrodila remíza. Calzona ozrejmil, že o kvalitách súpera nepochybuje, ba práve naopak."Rakúšania získali v kvalifikácii 19 z 24 bodov. Sú veľmi dobre organizovaní, majú skvelého trénera. Pán Rangnick za krátky čas vtlačil mužstvu svoju pečať. Podľa mňa môžu byť v Nemecku príjemným prekvapením turnaja. My ešte nie sme na ich úrovni, ale chceli by sme sa na ňu dostať. Samozrejme, zajtra a rovnako v ďalšom zápase dostanú šancu aj hráči, ktorí možno nedostali toľko priestoru v predošlej kvalifikácii,“ vysvetlil kormidelník z Talianska.Slovensko nastúpi na zápas proti Rakúsku v sobotu 23. marca o 18.00 h v Bratislave na Národnom futbalom štadióne. V ďalšom prípravnom stretnutí sa slovenskí reprezentanti predstavia v utorok 26. marca o 19.00 h v Osle proti domácim Nórom. Slovákov pred ME 2024 v Nemecku čaká ešte dvojica prípravných duelov so San Marínom a Walesom.