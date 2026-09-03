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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Real Madrid začal disciplinárne konanie proti Asenciovi


Tagy: La Liga 2026/2027

Obranca Realu Madrid čelí disciplinárnym opatreniam po incidente s alkoholom a ďalšiemu súdnemu procesu. Španielsky futbalový klub Real Madrid začal disciplinárne konanie voči obrancovi Raúlovi ...



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spain_la_liga_soccer_41422 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Obranca Realu Madrid čelí disciplinárnym opatreniam po incidente s alkoholom a ďalšiemu súdnemu procesu.


Španielsky futbalový klub Real Madrid začal disciplinárne konanie voči obrancovi Raúlovi Asenciovi, ktorého na ostrove Gran Canaria odsúdili za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom tréner "bieleho baletu" José Mourinho.

Dvadsaťtriročný stredný obranca počas incidentu zo 16. augusta viac než trojnásobne prekročil zákonom povolenú hranicu alkoholu v krvi. Súd mu vymeral pokutu 14 400 eur a na osem mesiacov mu pozastavil platnosť vodičského preukazu.

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Aktuálne čelí Asencio ďalšiemu súdnemu pojednávaniu týkajúcemu sa údajnému nezákonnému zdieľaniu sexuálneho videa z roku 2023.

"Je to vzorný profesionál. Keď bol zdravý, nikto nepracoval tak tvrdo ako on. Teraz, keď je pár týždňov zranený, je prvý, kto prichádza, a posledný, kto odchádza z tréningu," uviedol Mourinho.

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"Ale hráč Realu Madrid je hráčom 24 hodín denne, sedem dní v týždni, dvanásť mesiacov v roku. Všetko, čo robíte mimo ihriska, reprezentuje Real Madrid a môže to ovplyvniť prestíž klubu. Nie som spokojný. Každý robí chyby, ale keď sa hromadia, nie je to to isté," dodal.

Španielske médiá informujú, že Asencio očakáva oslobodenie v prípade zdieľania videa, ak mu dve mladé ženy vo veku 16 a 18 rokov oficiálne odpustia.

Asencio si v júli poranil zadný stehenný sval a zatiaľ nebol nominovaný na zápasovú súpisku. Avšak počas predchádzajúcich dvoch sezón hrával pravidelne.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid začal disciplinárne konanie proti Asenciovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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