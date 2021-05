Debakel Juventusu s AC Miláno nahneval novinárov, ostro sa pustili aj do hviezdneho Ronalda

Trápny zápas

Inter istým majstrom

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Deväť majstrovských titulov za sebou, ale aktuálne strach o účasť v Lige majstrov. Futbalový Juventus Turín je tri kolá pred koncom talianskej Serie A až piaty a to znamená iba účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.Zverenci trénera Andreu Pirla nemajú momentálne dobrú formu a po nedeľňajšej domácej prehre 0:3 s AC Miláno sa do nich opreli aj talianske médiá. Najviac do hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda "Na ihrisku to miestami vyzeralo, akoby neexistoval," napísala Gazzetta dello Sport o 36-ročnom útočníkovi Juventusu. Rovnaký zdroj však priznal, že bez Ronalda by na tom bola "Stará dáma" zrejme ešte horšie. "Pred týždňom to bol práve Ronaldo, kto dvoma gólmi otočil zápas v Udine. Teraz sa však ukázalo, že v každom kole to nie je možné," dodala Gazzetta podľa webu orf.at.Ani ďalšie talianske periodiká nešetrili muža s prezývkou CR7. "Prehra s AC Miláno je pádom obrov a najmä najväčšieho z nich - Ronalda. Tento Juventus iba názvom pripomína najsilnejší taliansky klub z uplynulých sezón. A Ronaldo? Predvádza aj dobré výkony, ale vtedy, keď to Juventus najviac potrebuje, zlyhá aj on," napísal Corriere dello Sport.Podľa Tuttosportu sa Ronaldo prezentoval výkonom, ktorému chýbala vôľa a odhodlanie a Juventus zasa hral trápne. "Ronaldo bol duchom kdesi inde, nie na zápase proti AC Miláno," doplnil Tuttosport.Napriek spomenutej kritike je Ronaldo s 27 gólmi suverénne najlepší strelec Serie A v aktuálnej sezóne. Za ním nasleduje trio s 21 presnými zásahmi Dušan Vlahovič (Fiorentina), Luis Muriel (Atalanta) a Romelu Lukaku (Inter). V zákulisí sa špekuluje, že ak sa Juventusu nepodarí vybojovať účasť v Lige majstrov, skvelý portugalský kanonier z tímu odíde. Otázne však je, ktorý európsky veľkoklub si bude môcť dovoliť zaplatiť ho.Pre "bianconeri" zďaleka nie je Liga majstrov stratená. Tri kolá pred koncom Serie A má Juventus manko jedného bodu na SSC Neapol a troch bodov na Atalantu Bergamo a AC Miláno. Už istým majstrom je Inter Miláno, ktorý má na čele tabuľky náskok 13 bodov pred Atalantou a AC. Najbližšie sa Juventus už túto stredu predstaví na trávniku Sassuola.