Hokejová sezóna sa pre Poprad nečakane končí, Nitrania doplnili štvorlístok semifinalistov play-off (video)

30.3.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Nitry zvíťazili nad Popradčanmi 2:0 v šiestom zápase štvrťfinále play-off extraligy a sériu ovládli 4:2 na zápasy. Nitrania doplnili štvorlístok semifinalistov a ich súperom v boji o postup do finále budú hokejisti Michaloviec Pre víťaza základnej časti z Popradu sa sezóna končí už po prvom kole vyraďovacej časti. Prvý tím tabuľky bol vyradený ôsmym vôbec prvýkrát v histórii najvyššej slovenskej súťaže.Po troch zápasoch série Nitra prehrávala s Popradom 1:2 a vo štvrtom - domácom súboji ešte pol minúty pred koncom tretej tretiny hostia spod Tatier viedli 1:0. Lenže potom Nitra využila presilovku, následne prežila turbulentné predĺženie a o svojom triumfe rozhodla v samostatných nájazdoch.V nasledujúcom zápase v Poprade „corgoni" pripravili svojim fanúšikom ešte pôsobivejší obrat. Po dvoch tretinách zaostávali 0:3, ale napokon zvíťazili 4:3. V šiestom zápase na domácom ľade pretlačili snaživého, ale v útoku bezzubého súpera 2:0, a tešia sa po dvoch rokoch z postupu do semifinále. Pre zaujímavosť, Nitra vyradila Poprad vo štvrťfinále play-off aj pred dvoma rokmi, vtedy 4:3 na zápasy a vlani zasa v predkole play-off 3:0.„Ak to hviezdy chceli, tak sa to aj stalo. Asi to veľmi bolí, keď vyhráte základnú časť a vyletíte v prvom kole. Kľúčové bolo, že sa verilo. Na striedačke sme nevideli sklesnuté hlavy. A priklonilo sa k nám aj šťastie,“ zhodnotil asistent trénera Nitry Ivan Švarný pre denník Šport.„Ako tím sme sa zomkli a toto je výsledok. Play-off je iný hokej ako základná časť. V šatni máme veľa energie, hrá sa nám všetkým lepšie," uviedol útočník Nitry Miloš Bubela , strelec víťazného gólu v celej sérii.Hokejisti Popradu v záverečných dvoch zápasoch série nestrelili gól päť tretín a to im definitívne spôsobilo rýchlu smrť už vo štvrťfinále.„Nemôžete vyhrať zápasy, keď nedáte gól. Bol to tesný duel. Páčilo sa mi, ako sme hrali. Nitra však bránila veľmi dobre,“ povedal tréner Popradu Todd Björkstrand. „Nemôžeme sa vyhovárať. Oni vyhrali štyri zápasy. Naši chalani tvrdo bojovali, ale nestačilo to,“ dodal s nadhľadom skúsený americký kouč.V semifinále play-off na seba narazia dvojice HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra a HK Spišská Nová Ves HC Košice . Série na štyri víťazné zápasy sa začnú v Michalovciach 3. apríla a na Spiši 5. apríla.