Messi pracuje s fyzioterapeutom, chce byť pripravený na zápas s mexickým Monterrey

30.3.2024 (SITA.sk) - Argentínčan Lionel Messi bude chýbať svojmu tímu Inter Miami v sobotnom zápase MLS proti New York City FC, ale jeho zranenie zadného stehenného svalu zrejme nie je vážne. V stredu 3. apríla sa očakáva jeho štart v zápase Champions Cupu zóny CONCACAF proti mexickému tímu Monterrey „Pracuje s fyzioterapeutom," povedal o Messim asistent trénera Miami Javier Morales. „V sobotu nebude k dispozícii, ale robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho pripravili na budúcu stredu. Existuje možnosť, že vtedy už bude hrať," doplnil Messiho krajan.Messi pre zranenie stehenného svalu nedohral 13. marca odvetný súboj osemfinále Champions Cupu, v ktorom jeho Inter Miami zdolal Nashville SC 3:1 a s celkovým skóre 5:3 postúpil do ďalšej fázy tejto pohárovej súťaže tímov Severnej a Strednej Ameriky a tiež Karibskej oblasti.Vedenie tímu z Miami vtedy tvrdilo, že ho vystriedali viac z preventívnych dôvodov, ale jeho absencia na trávnikoch trvá už vyše dvoch týždňov. Z tohto dôvodu 36-ročný Messi vynechal aj dva prípravné zápasy argentínskej reprezentácie proti El Salvádoru a Kostarike.Miami vyhralo všetkých päť zápasov v tejto sezóne, v ktorých hral aj argentínsky loptový virtuóz a majster sveta z roku 2022. Bez neho prehralo dva z troch vrátane neúspechu v New Yorku 0:4. Interu Miami patrí druhé miesto v tabuľke Východnej konferencie MLS o bod za Cincinnati.