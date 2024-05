PIATY ZÁPAS SR NA MS: Proti Francúzsku s cieľom príbližiť si postup

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v sobotu proti Francúzsku s cieľom nadviazať na víťazstvá z predošlých troch duelov a najmä spraviť ďalší krok k postupu do štvrťfinále. Za sebou budú mať dvojdňové zápasové voľno, po ktorom odohrajú tri stretnutia v priebehu štyroch dní. Piaty zápas SR na MS má úvodné buly o 20.20 h v Ostrave, v rovnakom čase sa budú začínať aj zostávajúce dva slovenské zápasy v základnej B-skupine.





Slováci vstúpili do turnaja prehrou s Nemeckom 4:6, no následne sa dostali na víťaznú vlnu, keď postupne zdolali Kazachstan (6:2), USA (5:4 pp) i Poľsko (4:0) a na priebežnom druhom mieste tabuľky mali 8 bodov. Aj proti Francúzsku budú v pozícii favorita. "Chceme byť tím, ktorý hrá s pukom a diktuje hru. Musíme byť aktívni, nenechať sa uniesť a hrať tak, aby sme mali pokrytú aj defenzívu," uviedol útočník Andrej Kudrna. Francúzi prehrali v Ostrave tri zo štyroch zápasov, no v utorok sa triumfom nad Poľskom 4:2 priblížili k prvoradému cieľu, zachrániť sa. O dva dni nestačili na favorizovaných Američanov, ktorým podľahli 0:5 po tom, čo nezachytili úvod zápasu a zámorský tím mal aj v ďalších minútach hernú prevahu. Američania prestrieľali súpera 54:10, no veľkou oporou Francúzov bol brankár Quentin Papillon. Ten po prvej dvadsaťminútovke vystriedal za stavu 0:4 Juliana Juncu a počas dvoch tretín inkasoval iba jeden gól z 38 striel. Vo svojom prvom zápase na šampionáte dosiahol 97,37-percentnú úspešnosť zákrokov. Trénerom v pozitívnom zmysle zamotal hlavy, keďže v pozícii jednotky vstúpil do turnaja Sebastian Ylönen. "Zatiaľ nevieme, na koho sa máme zamerať. Včera (proti USA) začal Junca, ktorý má za sebou dva zápasy na farme v AHL, inak však v sezóne pôsobil v ECHL. Zápas proti USA mu však príliš nevyšiel a tak naskočil Papillon. Ten už chytal na MS a darilo sa mu veľmi dobre. Majú však jednotku Ylönena, ktorý naskočil do turnaja, ale príliš mu to nešlo. Asi sa musíme pripraviť na všetkých troch," uviedol tréner brankárov SR Ján Lašák.Pre Francúzsko a Slovensko pôjde o deviaty vzájomný zápas na MS. Slováci zvíťazii v ôsmich z nich, prehrali iba v Minsku v roku 2014 (3:5). Zatiaľ posledný vzájomný odohrali na MS 2022. Z triumfu 4:2 sa tešili slovenskí reprezentanti, keď dvakrát skóroval Pavol Regenda, po jednom presnom zásahu pridali Tomáš Tatar a Samuel Takáč.

predpokladané zostavy:



Francúzsko: Papillon - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry, Guebey - Dair, Bellemare, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Bruche, Boudon, Rech - Treille, Addamo, K. Bozon



SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna







zostávajúci program SR v základnej skupine MS 2024:



sobota, 18. mája: Francúzsko - SR /20.20/



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/