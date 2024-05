Hokejové To fakt?: Kanaďania sú najčastejší súper Slovákov vo štvrťfinále a bilancia je vyrovnaná

Slovensko vs. Kanada 2:2

Ďalší súperi Slovenska vo štvrťfinále

22.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa od zavedenia štvrťfinále v roku 2000 predstavia v tejto fáze majstrovstiev sveta po trinásty raz.Najčastejším súperom slovenských výberov vo štvrťfinále MS je bezkonkurenčne Kanada. Slováci nastúpia proti „javorovým listom“ v boji o postup do semifinále už po piaty raz, pričom doterajšia štvrťfinálová bilancia na MS je momentálne vyrovnaná - 2:2.Slováci vyradili Kanaďanov v pamätnej štvrťfinálovej bitke (3:2) počas cesty za historickým zlatom na MS 2002 aj o desať rokov neskôr (4:3). Naopak, Kanaďania boli úspešnejší v rokoch 2005 a 2006, keď triumfovali 5:4, resp. 4:1.V roku 2000 slovenské mužstvo zvíťazilo 4:1 a zaznamenalo vtedy premiérový postup do semifinále MS, ktorý nakoniec korunovalo ziskom striebra. Pred tromi rokmi zasa Američania zahatali Slovákom cestu do semifinále, keď triumfovali 6:1.. Celkovo zatiaľ slovenské tímy pretavili dvanásť štvrťfinálových účastí na päť postupov do semifinále.