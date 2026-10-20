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20. októbra 2026
Hokejový Martin získal veľkú posilu do útoku. K Viedenskému prichádza Záborský
Tagy: Hokej
Tomáš Záborský dlho bez klubu nezostal, z Liptova zamieril do Turca. Hokejoví Martinskí Rytieri pred sezónou ohlásili príchod útočníka so skúsenosťami ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Tomáš Záborský dlho bez klubu nezostal, z Liptova zamieril do Turca.
Hokejoví Martinskí Rytieri pred sezónou ohlásili príchod útočníka so skúsenosťami z AHL, KHL aj účastníka troch svetových šampionátov Mareka Viedenského.
Teraz k skúsenému 36-ročnému centrovi pribudol ešte o dva roky starší krídelník s čuchom na góly a niekdajší najlepší strelec fínskej Liigy Tomáš Záborský.
"Klub už dlhší čas avizoval, že po odchode Ivana Jakubíka do Skalice hľadá vhodné alternatívy do útoku. Rytieri nechceli urobiť unáhlené rozhodnutie, monitorovali hráčsky trh a analyzovali jednotlivé príležitosti. Keď skúsený slovenský útočník Tomáš Záborský skončil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, bola to možnosť, ktorá sa neodmieta. Rodák z Trenčína prichádza do Turca, aby zúročil svoje skúsenosti a pridal sa k lídrom na ľade aj mimo neho," uviedol klubový web Rytierov.
"Záborský je bývalý reprezentant Slovenska, taktiež hrával v AHL na farme New Yorku Rangers - Hartford Wolf Pack, vo Fínsku, vo Švédsku, v Česku, v Nemecku, ale aj v ruskej KHL za Omsk či Ufu. Na Slovensku patril medzi platných hráčov v Poprade a aj v Trenčíne, kde bol kapitánom Dukly. Naposledy bol hráčom Liptovského Mikuláša. Tomáša v Martine vítame a prajeme mu úspešné pôsobenie v modrom a bielom drese," dodal web účastníka SHL.
Martinčanom patrí po desiatich kolách nového ročníka druhej najvyššej súťaže SHL v tabuľke štvrtá priečka so ziskom 20 bodov. Zatiaľ naposledy hokejisti z Turca v nedeľu doma prehrali s lídrom z Humenného 1:3. Najbližšie sa predstavia v stredu na ľade Žiaru nad Hronom zrejme už aj so Záborským.
Zdroj: SITA.sk - Hokejový Martin získal veľkú posilu do útoku. K Viedenskému prichádza Záborský © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejoví Martinskí Rytieri pred sezónou ohlásili príchod útočníka so skúsenosťami z AHL, KHL aj účastníka troch svetových šampionátov Mareka Viedenského.
Teraz k skúsenému 36-ročnému centrovi pribudol ešte o dva roky starší krídelník s čuchom na góly a niekdajší najlepší strelec fínskej Liigy Tomáš Záborský.
Neodmieta sa to
"Klub už dlhší čas avizoval, že po odchode Ivana Jakubíka do Skalice hľadá vhodné alternatívy do útoku. Rytieri nechceli urobiť unáhlené rozhodnutie, monitorovali hráčsky trh a analyzovali jednotlivé príležitosti. Keď skúsený slovenský útočník Tomáš Záborský skončil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, bola to možnosť, ktorá sa neodmieta. Rodák z Trenčína prichádza do Turca, aby zúročil svoje skúsenosti a pridal sa k lídrom na ľade aj mimo neho," uviedol klubový web Rytierov.
Obrovské skúsenosti
"Záborský je bývalý reprezentant Slovenska, taktiež hrával v AHL na farme New Yorku Rangers - Hartford Wolf Pack, vo Fínsku, vo Švédsku, v Česku, v Nemecku, ale aj v ruskej KHL za Omsk či Ufu. Na Slovensku patril medzi platných hráčov v Poprade a aj v Trenčíne, kde bol kapitánom Dukly. Naposledy bol hráčom Liptovského Mikuláša. Tomáša v Martine vítame a prajeme mu úspešné pôsobenie v modrom a bielom drese," dodal web účastníka SHL.
Štvrté miesto
Martinčanom patrí po desiatich kolách nového ročníka druhej najvyššej súťaže SHL v tabuľke štvrtá priečka so ziskom 20 bodov. Zatiaľ naposledy hokejisti z Turca v nedeľu doma prehrali s lídrom z Humenného 1:3. Najbližšie sa predstavia v stredu na ľade Žiaru nad Hronom zrejme už aj so Záborským.
Zdroj: SITA.sk - Hokejový Martin získal veľkú posilu do útoku. K Viedenskému prichádza Záborský © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hokej
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