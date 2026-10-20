Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Vozidlo vtrhlo na futbalové ihrisko a zabilo dvoch ľudí. Polícia si zatiaľ nevie rady s tragédiou – VIDEO


Tagy: futbalový turnaj Obete Tragédia Tragická dopravná nehoda Úmrtia

Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie. Polícia v americkom meste Wichita uviedla, že vykonala niekoľko desiatok ...



Zdieľať
gettyimages 2215308505 676x354 20.10.2026 (SITA.sk) - Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.


Polícia v americkom meste Wichita uviedla, že vykonala niekoľko desiatok výsluchov a vyšetrovatelia naďalej zisťujú, čo viedlo k tragédii na futbalovom ihrisku.

Pick-up vtrhol na trávnik a zabil dvoch ľudí, zatiaľ čo ďalších desať utrpelo zranenia. Aktuálne ženu, ktorá ho mala riadiť, prepustili z policajnej väzby a miestni prokurátori preskúmavajú prípad.

Podľa polície zaparkovala 34-ročná žena svoje auto a to sa následne pohlo smerom na futbalové ihrisko, kde narazilo do detí aj dospelých. Dve jej ratolesti sa v tom čase nachádzali vo vozidle.

Veľa neznámych


Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.

Kapitán miestnej polície Aaron Moses žiada ľudí o spoluprácu a okrem záznamov bezpečnostných kamier si želá aj súkromné fotografie a videá z incidentu.

Zatiaľ nie je jasné, ako sa auto dostalo zo zaparkovaného miesta až k davu na ihrisku. Nevie sa tiež, či v čase tragédie žena vozidlo riadila alebo sa pohlo samo.

Množstvo zranených


Dve obete nehody sú šesťročný chlapček a 35-ročný muž. Starosta Jim Loving vyjadril rodinám sústrasť prostredníctvom vyhlásenia na sociálnych sieťach.

"Rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych - celé naše mesto smúti s vami a budeme stáť pri vás tak dlho, ako to bude potrebné. Zraneným a ich rodinám - modlíme sa za vaše uzdravenie," uviedol.



Do miestnych nemocníc bolo prevezených desať ľudí vo veku od 5 do 68 rokov – päť detí a päť dospelých. Ich zranenia siahajú od ľahkých až po veľmi vážne, no žiadne z nich by nemalo byť život ohrozujúce.


Zdroj: SITA.sk - Vozidlo vtrhlo na futbalové ihrisko a zabilo dvoch ľudí. Polícia si zatiaľ nevie rady s tragédiou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový turnaj Obete Tragédia Tragická dopravná nehoda Úmrtia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť
<< predchádzajúci článok
Hokejový Martin získal veľkú posilu do útoku. K Viedenskému prichádza Záborský

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 