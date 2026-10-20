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20. októbra 2026
Vozidlo vtrhlo na futbalové ihrisko a zabilo dvoch ľudí. Polícia si zatiaľ nevie rady s tragédiou – VIDEO
Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie. Polícia v americkom meste Wichita uviedla, že vykonala niekoľko desiatok ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.
Polícia v americkom meste Wichita uviedla, že vykonala niekoľko desiatok výsluchov a vyšetrovatelia naďalej zisťujú, čo viedlo k tragédii na futbalovom ihrisku.
Pick-up vtrhol na trávnik a zabil dvoch ľudí, zatiaľ čo ďalších desať utrpelo zranenia. Aktuálne ženu, ktorá ho mala riadiť, prepustili z policajnej väzby a miestni prokurátori preskúmavajú prípad.
Podľa polície zaparkovala 34-ročná žena svoje auto a to sa následne pohlo smerom na futbalové ihrisko, kde narazilo do detí aj dospelých. Dve jej ratolesti sa v tom čase nachádzali vo vozidle.
Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.
Kapitán miestnej polície Aaron Moses žiada ľudí o spoluprácu a okrem záznamov bezpečnostných kamier si želá aj súkromné fotografie a videá z incidentu.
Zatiaľ nie je jasné, ako sa auto dostalo zo zaparkovaného miesta až k davu na ihrisku. Nevie sa tiež, či v čase tragédie žena vozidlo riadila alebo sa pohlo samo.
Dve obete nehody sú šesťročný chlapček a 35-ročný muž. Starosta Jim Loving vyjadril rodinám sústrasť prostredníctvom vyhlásenia na sociálnych sieťach.
"Rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych - celé naše mesto smúti s vami a budeme stáť pri vás tak dlho, ako to bude potrebné. Zraneným a ich rodinám - modlíme sa za vaše uzdravenie," uviedol.
Do miestnych nemocníc bolo prevezených desať ľudí vo veku od 5 do 68 rokov – päť detí a päť dospelých. Ich zranenia siahajú od ľahkých až po veľmi vážne, no žiadne z nich by nemalo byť život ohrozujúce.
Zdroj: SITA.sk - Vozidlo vtrhlo na futbalové ihrisko a zabilo dvoch ľudí. Polícia si zatiaľ nevie rady s tragédiou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v americkom meste Wichita uviedla, že vykonala niekoľko desiatok výsluchov a vyšetrovatelia naďalej zisťujú, čo viedlo k tragédii na futbalovom ihrisku.
Pick-up vtrhol na trávnik a zabil dvoch ľudí, zatiaľ čo ďalších desať utrpelo zranenia. Aktuálne ženu, ktorá ho mala riadiť, prepustili z policajnej väzby a miestni prokurátori preskúmavajú prípad.
Podľa polície zaparkovala 34-ročná žena svoje auto a to sa následne pohlo smerom na futbalové ihrisko, kde narazilo do detí aj dospelých. Dve jej ratolesti sa v tom čase nachádzali vo vozidle.
Veľa neznámych
Hoci vyšetrovanie stále prebieha, verejnosť nerozumie, prečo ženu prepustili z väzby a zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenie.
Kapitán miestnej polície Aaron Moses žiada ľudí o spoluprácu a okrem záznamov bezpečnostných kamier si želá aj súkromné fotografie a videá z incidentu.
Zatiaľ nie je jasné, ako sa auto dostalo zo zaparkovaného miesta až k davu na ihrisku. Nevie sa tiež, či v čase tragédie žena vozidlo riadila alebo sa pohlo samo.
Množstvo zranených
Dve obete nehody sú šesťročný chlapček a 35-ročný muž. Starosta Jim Loving vyjadril rodinám sústrasť prostredníctvom vyhlásenia na sociálnych sieťach.
"Rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych - celé naše mesto smúti s vami a budeme stáť pri vás tak dlho, ako to bude potrebné. Zraneným a ich rodinám - modlíme sa za vaše uzdravenie," uviedol.
Do miestnych nemocníc bolo prevezených desať ľudí vo veku od 5 do 68 rokov – päť detí a päť dospelých. Ich zranenia siahajú od ľahkých až po veľmi vážne, no žiadne z nich by nemalo byť život ohrozujúce.
Zdroj: SITA.sk - Vozidlo vtrhlo na futbalové ihrisko a zabilo dvoch ľudí. Polícia si zatiaľ nevie rady s tragédiou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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