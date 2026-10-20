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20. októbra 2026
Hviezdny LeBron James začína svoju už 24. sezónu v NBA, premiérovú v drese Philadelphie 76ers
Tagy: NBA
Štyridsaťjedenročný LeBron James si v novom tíme trúfa na piaty titul v NBA. Americký basketbalista LeBron James, ktorý túži po piatom titule zo zámorskej NBA, ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťjedenročný LeBron James si v novom tíme trúfa na piaty titul v NBA.
Americký basketbalista LeBron James, ktorý túži po piatom titule zo zámorskej NBA, začne v utorok vo veku 41 rokov svoj rekordný 24. ročník profiligy po boku nových spoluhráčov vo farbách tímu Philadelphia 76ers. Tí už dlho túžia po spomenutom prvenstve.
Už 81. sezóna NBA odštartuje súbojom Sixers v New Yorku, kde Knicks pod strechu haly vyvesia prvú majstrovskú vlajku od roku 1973.
James už v júli jasne deklaroval, že jeho príchod do organizácie 76ers je motivovaný predovšetkým túžbou po ďalšom titule. "Verím, že môžem pomôcť Philadelphii 76ers stať sa majstrom a som nadšený, že môžem povzbudiť novú fanúšikovskú základňu a začať túto neuveriteľnú cestu ešte raz. Nehrám pre peniaze. Nehrám preto, že mám rodinu. Za čo vlastne teraz hrám? Stále sa chcem obetovať, pracovať, tvrdo makať, súťažiť, vyhrávať a mať šancu zažiť opäť pocit víťazstva v majstrovskom zápase,“ uviedol na platforme X.
Historicky najlepší strelec NBA v júni oznámil odchod z Los Angeles Lakers a 24. júla potvrdil dohodu s Philadelphiou, ktorá následne potvrdila podpis zmluvy na dva roky v hodnote 8 miliónov dolárov.
Štyrikrát najužitočnejší hráč celej súťaže získal dva tituly s Miami, jeden s Clevelandom a ďalší s LA Lakers. Teraz chce priviesť 76ers k ich prvému titulu od roku 1983. Ak sa mu to podarí, stal by sa prvým hráčom, ktorý vyhral titul v NBA so štyrmi alebo viacerými klubmi.
Tento cieľ zdieľa s bývalou hviezdou Bostonu Jaylenom Brownom, Joelom Embiidom, Tyrese Maxeyom a V.J. Edgecombom, všetci spomenutí túžia po premiérovom titule v NBA.
James zdôraznil jednotu tímu: „Všetci sme na rovnakej vlne. Chceme zapracovať. To je najdôležitejšie. Každý je vysoko motivovaný zlepšovať sa aspoň o jedno percento každý deň. Všetci sú radi, že tu sú, a to je vzrušujúce byť súčasťou toho.“
LeBron má kariérny priemer 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku lopty na jeden zápas, v profilige ich odohral už 1622 zápasov. Poznamenal tiež, že jeho spoluhráči sú pripravení obetovať veľké individuálne štatistiky a zameniť ich za prípadný úspech v play-off.
"Nemyslím si, že niekto z kabíny chce, aby jeho kariéra skončila vypadnutím v 2. kole play-off. Inak by tu nebol,“ povedal. Dúfa tiež, že pomôže svojmu spoluhráčovi zo zlatého tímu na OH 2024 Joelovi Embiidovi k jeho prvému majstrovskému titulu. „Dúfam, že mu dám všetky potrebné zdroje a aby sa cítil ešte viac komfortne v tom, kde teraz sme ako tím,“ uviedol James.
V príprave si pripísal 10 bodov, 5 asistencií a 4 doskoky pri prehre 114:108 s Brooklynom. "Cítil som sa trochu inak. Samozrejme, iný dres, ale hra je hra. Snažíme sa navzájom postaviť do čo najlepších pozícií na palubovke. Potrvá to však nejaký čas,“ poznamenal.
Zdôraznil tiež, že tím nemôže očakávať okamžitú súhru: „Ľudia chcú instantnú kašu. Ak chcete niečo výnimočné, musí to trvať, deň čo deň robiť veci, ktoré asi nechcete, pretože je to stále to isté dokola. Aby sme boli skvelí, musíme sa cítiť nepohodlne a zvyknúť si na to. Neodišiel som od rodiny, aby som skončil v druhom kole. Viem to určite. Práca musí byť odvedená a ja som pripravený na ňu.“
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny LeBron James začína svoju už 24. sezónu v NBA, premiérovú v drese Philadelphie 76ers © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký basketbalista LeBron James, ktorý túži po piatom titule zo zámorskej NBA, začne v utorok vo veku 41 rokov svoj rekordný 24. ročník profiligy po boku nových spoluhráčov vo farbách tímu Philadelphia 76ers. Tí už dlho túžia po spomenutom prvenstve.
Už 81. sezóna NBA odštartuje súbojom Sixers v New Yorku, kde Knicks pod strechu haly vyvesia prvú majstrovskú vlajku od roku 1973.
James už v júli jasne deklaroval, že jeho príchod do organizácie 76ers je motivovaný predovšetkým túžbou po ďalšom titule. "Verím, že môžem pomôcť Philadelphii 76ers stať sa majstrom a som nadšený, že môžem povzbudiť novú fanúšikovskú základňu a začať túto neuveriteľnú cestu ešte raz. Nehrám pre peniaze. Nehrám preto, že mám rodinu. Za čo vlastne teraz hrám? Stále sa chcem obetovať, pracovať, tvrdo makať, súťažiť, vyhrávať a mať šancu zažiť opäť pocit víťazstva v majstrovskom zápase,“ uviedol na platforme X.
Najlepší strelec NBA
Historicky najlepší strelec NBA v júni oznámil odchod z Los Angeles Lakers a 24. júla potvrdil dohodu s Philadelphiou, ktorá následne potvrdila podpis zmluvy na dva roky v hodnote 8 miliónov dolárov.
Štyrikrát najužitočnejší hráč celej súťaže získal dva tituly s Miami, jeden s Clevelandom a ďalší s LA Lakers. Teraz chce priviesť 76ers k ich prvému titulu od roku 1983. Ak sa mu to podarí, stal by sa prvým hráčom, ktorý vyhral titul v NBA so štyrmi alebo viacerými klubmi.
Tento cieľ zdieľa s bývalou hviezdou Bostonu Jaylenom Brownom, Joelom Embiidom, Tyrese Maxeyom a V.J. Edgecombom, všetci spomenutí túžia po premiérovom titule v NBA.
James zdôraznil jednotu tímu: „Všetci sme na rovnakej vlne. Chceme zapracovať. To je najdôležitejšie. Každý je vysoko motivovaný zlepšovať sa aspoň o jedno percento každý deň. Všetci sú radi, že tu sú, a to je vzrušujúce byť súčasťou toho.“
I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love
— LeBron James (@KingJames) July 24, 2026
Dúfa, že pomôže spoluhráčovi k majstrovskému titulu
LeBron má kariérny priemer 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku lopty na jeden zápas, v profilige ich odohral už 1622 zápasov. Poznamenal tiež, že jeho spoluhráči sú pripravení obetovať veľké individuálne štatistiky a zameniť ich za prípadný úspech v play-off.
"Nemyslím si, že niekto z kabíny chce, aby jeho kariéra skončila vypadnutím v 2. kole play-off. Inak by tu nebol,“ povedal. Dúfa tiež, že pomôže svojmu spoluhráčovi zo zlatého tímu na OH 2024 Joelovi Embiidovi k jeho prvému majstrovskému titulu. „Dúfam, že mu dám všetky potrebné zdroje a aby sa cítil ešte viac komfortne v tom, kde teraz sme ako tím,“ uviedol James.
Výsledky z prípravy
V príprave si pripísal 10 bodov, 5 asistencií a 4 doskoky pri prehre 114:108 s Brooklynom. "Cítil som sa trochu inak. Samozrejme, iný dres, ale hra je hra. Snažíme sa navzájom postaviť do čo najlepších pozícií na palubovke. Potrvá to však nejaký čas,“ poznamenal.
Zdôraznil tiež, že tím nemôže očakávať okamžitú súhru: „Ľudia chcú instantnú kašu. Ak chcete niečo výnimočné, musí to trvať, deň čo deň robiť veci, ktoré asi nechcete, pretože je to stále to isté dokola. Aby sme boli skvelí, musíme sa cítiť nepohodlne a zvyknúť si na to. Neodišiel som od rodiny, aby som skončil v druhom kole. Viem to určite. Práca musí byť odvedená a ja som pripravený na ňu.“
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny LeBron James začína svoju už 24. sezónu v NBA, premiérovú v drese Philadelphie 76ers © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA
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