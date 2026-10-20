Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Hviezdny LeBron James začína svoju už 24. sezónu v NBA, premiérovú v drese Philadelphie 76ers


Tagy: NBA

Štyridsaťjedenročný LeBron James si v novom tíme trúfa na piaty titul v NBA. Americký basketbalista LeBron James, ktorý túži po piatom titule zo zámorskej NBA, ...



Zdieľať
celtics_76ers_basketball_98445 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťjedenročný LeBron James si v novom tíme trúfa na piaty titul v NBA.


Americký basketbalista LeBron James, ktorý túži po piatom titule zo zámorskej NBA, začne v utorok vo veku 41 rokov svoj rekordný 24. ročník profiligy po boku nových spoluhráčov vo farbách tímu Philadelphia 76ers. Tí už dlho túžia po spomenutom prvenstve.

81. sezóna NBA odštartuje súbojom Sixers v New Yorku, kde Knicks pod strechu haly vyvesia prvú majstrovskú vlajku od roku 1973.

James už v júli jasne deklaroval, že jeho príchod do organizácie 76ers je motivovaný predovšetkým túžbou po ďalšom titule. "Verím, že môžem pomôcť Philadelphii 76ers stať sa majstrom a som nadšený, že môžem povzbudiť novú fanúšikovskú základňu a začať túto neuveriteľnú cestu ešte raz. Nehrám pre peniaze. Nehrám preto, že mám rodinu. Za čo vlastne teraz hrám? Stále sa chcem obetovať, pracovať, tvrdo makať, súťažiť, vyhrávať a mať šancu zažiť opäť pocit víťazstva v majstrovskom zápase,“ uviedol na platforme X.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najlepší strelec NBA


Historicky najlepší strelec NBA v júni oznámil odchod z Los Angeles Lakers a 24. júla potvrdil dohodu s Philadelphiou, ktorá následne potvrdila podpis zmluvy na dva roky v hodnote 8 miliónov dolárov.

Štyrikrát najužitočnejší hráč celej súťaže získal dva tituly s Miami, jeden s Clevelandom a ďalší s LA Lakers. Teraz chce priviesť 76ers k ich prvému titulu od roku 1983. Ak sa mu to podarí, stal by sa prvým hráčom, ktorý vyhral titul v NBA so štyrmi alebo viacerými klubmi.

Tento cieľ zdieľa s bývalou hviezdou Bostonu Jaylenom Brownom, Joelom Embiidom, Tyrese Maxeyom a V.J. Edgecombom, všetci spomenutí túžia po premiérovom titule v NBA.

James zdôraznil jednotu tímu: „Všetci sme na rovnakej vlne. Chceme zapracovať. To je najdôležitejšie. Každý je vysoko motivovaný zlepšovať sa aspoň o jedno percento každý deň. Všetci sú radi, že tu sú, a to je vzrušujúce byť súčasťou toho.“

Dúfa, že pomôže spoluhráčovi k majstrovskému titulu


LeBron má kariérny priemer 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku lopty na jeden zápas, v profilige ich odohral už 1622 zápasov. Poznamenal tiež, že jeho spoluhráči sú pripravení obetovať veľké individuálne štatistiky a zameniť ich za prípadný úspech v play-off.

"Nemyslím si, že niekto z kabíny chce, aby jeho kariéra skončila vypadnutím v 2. kole play-off. Inak by tu nebol,“ povedal. Dúfa tiež, že pomôže svojmu spoluhráčovi zo zlatého tímu na OH 2024 Joelovi Embiidovi k jeho prvému majstrovskému titulu. „Dúfam, že mu dám všetky potrebné zdroje a aby sa cítil ešte viac komfortne v tom, kde teraz sme ako tím,“ uviedol James.

Výsledky z prípravy


V príprave si pripísal 10 bodov, 5 asistencií a 4 doskoky pri prehre 114:108 s Brooklynom. "Cítil som sa trochu inak. Samozrejme, iný dres, ale hra je hra. Snažíme sa navzájom postaviť do čo najlepších pozícií na palubovke. Potrvá to však nejaký čas,“ poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zdôraznil tiež, že tím nemôže očakávať okamžitú súhru: „Ľudia chcú instantnú kašu. Ak chcete niečo výnimočné, musí to trvať, deň čo deň robiť veci, ktoré asi nechcete, pretože je to stále to isté dokola. Aby sme boli skvelí, musíme sa cítiť nepohodlne a zvyknúť si na to. Neodišiel som od rodiny, aby som skončil v druhom kole. Viem to určite. Práca musí byť odvedená a ja som pripravený na ňu.“


Zdroj: SITA.sk - Hviezdny LeBron James začína svoju už 24. sezónu v NBA, premiérovú v drese Philadelphie 76ers © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hokejový Martin získal veľkú posilu do útoku. K Viedenskému prichádza Záborský
<< predchádzajúci článok
Posledný Prešov prevezme fínsky tréner, ktorý pomohol Trenčínu a Spišskej Novej Vsi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 