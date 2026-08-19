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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Holanďan Depay súhlasil so znížením platu, aby zostal v brazílskom tíme Corinthians



Memphis Depay po dohode na znížení platu podpísal novú zmluvu na dva roky. Brazílsky futbalový klub SC Corinthians Paulista potvrdil predĺženie kontraktu s holandským útočníkom Memphisom Depayom na ...



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netherlands_austria_euro_2020_soccer_02699 cf5aeedf54dd4253af493898fd4d8557 scaled 1 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Memphis Depay po dohode na znížení platu podpísal novú zmluvu na dva roky.


Brazílsky futbalový klub SC Corinthians Paulista potvrdil predĺženie kontraktu s holandským útočníkom Memphisom Depayom na ďalšie dva roky po tom, čo futbalista súhlasil so znížením platu.

Minulý týždeň klub zo Sao Paula oznámil, že Depayova pôvodná zmluva nebude obnovená z dôvodu finančných obmedzení. Rekordér reprezentácie Holandska v počte strelených gólov (55), však napokon prijal podmienky na zníženie mzdy, čím sa skončil verejný spor medzi ním a klubom.

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"Som veľmi, veľmi šťastný. Nemôžem sa dočkať návratu do práce, máme pred sebou veľa cieľov," vyjadril sa Holanďan vo videu, ktoré zdieľal Corinthians.

Prezident klubu Osmar Stabile potvrdil, že rokovania boli dlhé, no v záverečnej fáze dosiahli najlepšie možné riešenie pre obe strany. "Ďakujem Memphisovi za jeho snahu zostať u nás," prezradil Stabile.

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Podľa brazílskych médií by mal Depay počas nasledujúcich dvoch rokov zinkasovať približne 25 miliónov dolárov, čo zahŕňa aj dlhy z pôvodnej zmluvy a príjmy z práv na obraz, no výkonnostné bonusy nie sú zahrnuté.

Od príchodu do Corinthiansu v septembri 2024 strelil Depay za klub 20 gólov v 79 zápasoch.

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Memphis Depay je známy ako bývalý hráč klubov ako FC Barcelona a Manchester United, jeho pôsobenie v Corinthianse je významnou posilou pre brazílsky tím.



Zdroj: SITA.sk - Holanďan Depay súhlasil so znížením platu, aby zostal v brazílskom tíme Corinthians © SITA Všetky práva vyhradené.

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