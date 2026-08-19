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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Nie, ďakujem! Internet baví vyberavá fanúšička, ktorá odmietla podpis od českého futbalistu – VIDEO


Tagy: Bilancia Bundesliga Európska liga UEFA Fanúšikovia forma Odmietnutie podpis

Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo. Český futbalista Adam Hložek skóroval v generálke na novú sezónu z ...



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germany_soccer_bundesliga_79578 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo.


Český futbalista Adam Hložek skóroval v generálke na novú sezónu z penalty, no už v 32. minúte bol vystriedaný. Na vážnejšie zranenie to však nevyzerá.

Pred novým ročníkom spolu so spoluhráčmi rozdávali fanúšikom Hoffenheimu podpisy, úsmevy či si s nimi vymenili niekoľko slov. Na niečo však spomenutý útočník určite nezabudne.

Po vydarenej minulej sezóne, keď nemecký klub skončil v konkurencii tímov Bundesligy na skvelom 5. mieste, ktoré zaručilo priamu účasť v hlavej fáze Európskej ligy, sa o niečo podobné pokúsi opäť. Iba bod ho delil od Ligy majstrov.

Hložek odohral iba päť stretnutí s nulovou bilanciou a náladu si nevylepšil ani na majstrovstvách sveta, kde sa takisto nepresadil.

Klub na sociálnych sieťach dokumentoval stretnutie s fanúšikmi a podaril sa mu aj záber, ktorý pobavil celý internet.

Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo. Malé dievčatko si hráčov pozorne vyberalo.

Svoje tričko si skrášlila od Tima Lemperleho a ten podal čiernu fixu Hložkovi. Mladá fanúšička však rázne odmietla, český útočník to pochopil a pobavene jej vrátil fixu.

Všetci naokolo vzali neobvyklú situáciu s úsmevom, Hložek ešte ukázal do kamier palec hore. Nie je jasné, či ho dievčatko príliš nepoznalo alebo mu dávalo najavo, aby mal oveľa lepšiu sezónu než tú predošlú, a potom sa jej smie podpísať aj on.


Zdroj: SITA.sk - Nie, ďakujem! Internet baví vyberavá fanúšička, ktorá odmietla podpis od českého futbalistu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilancia Bundesliga Európska liga UEFA Fanúšikovia forma Odmietnutie podpis
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