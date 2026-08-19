|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. augusta 2026
Nie, ďakujem! Internet baví vyberavá fanúšička, ktorá odmietla podpis od českého futbalistu – VIDEO
Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo. Český futbalista Adam Hložek skóroval v generálke na novú sezónu z ...
Zdieľať
19.8.2026 (SITA.sk) - Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo.
Český futbalista Adam Hložek skóroval v generálke na novú sezónu z penalty, no už v 32. minúte bol vystriedaný. Na vážnejšie zranenie to však nevyzerá.
Pred novým ročníkom spolu so spoluhráčmi rozdávali fanúšikom Hoffenheimu podpisy, úsmevy či si s nimi vymenili niekoľko slov. Na niečo však spomenutý útočník určite nezabudne.
Po vydarenej minulej sezóne, keď nemecký klub skončil v konkurencii tímov Bundesligy na skvelom 5. mieste, ktoré zaručilo priamu účasť v hlavej fáze Európskej ligy, sa o niečo podobné pokúsi opäť. Iba bod ho delil od Ligy majstrov.
Hložek odohral iba päť stretnutí s nulovou bilanciou a náladu si nevylepšil ani na majstrovstvách sveta, kde sa takisto nepresadil.
Klub na sociálnych sieťach dokumentoval stretnutie s fanúšikmi a podaril sa mu aj záber, ktorý pobavil celý internet.
Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo. Malé dievčatko si hráčov pozorne vyberalo.
Svoje tričko si skrášlila od Tima Lemperleho a ten podal čiernu fixu Hložkovi. Mladá fanúšička však rázne odmietla, český útočník to pochopil a pobavene jej vrátil fixu.
Všetci naokolo vzali neobvyklú situáciu s úsmevom, Hložek ešte ukázal do kamier palec hore. Nie je jasné, či ho dievčatko príliš nepoznalo alebo mu dávalo najavo, aby mal oveľa lepšiu sezónu než tú predošlú, a potom sa jej smie podpísať aj on.
Zdroj: SITA.sk - Nie, ďakujem! Internet baví vyberavá fanúšička, ktorá odmietla podpis od českého futbalistu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Český futbalista Adam Hložek skóroval v generálke na novú sezónu z penalty, no už v 32. minúte bol vystriedaný. Na vážnejšie zranenie to však nevyzerá.
Pred novým ročníkom spolu so spoluhráčmi rozdávali fanúšikom Hoffenheimu podpisy, úsmevy či si s nimi vymenili niekoľko slov. Na niečo však spomenutý útočník určite nezabudne.
Po vydarenej minulej sezóne, keď nemecký klub skončil v konkurencii tímov Bundesligy na skvelom 5. mieste, ktoré zaručilo priamu účasť v hlavej fáze Európskej ligy, sa o niečo podobné pokúsi opäť. Iba bod ho delil od Ligy majstrov.
Hložek odohral iba päť stretnutí s nulovou bilanciou a náladu si nevylepšil ani na majstrovstvách sveta, kde sa takisto nepresadil.
Klub na sociálnych sieťach dokumentoval stretnutie s fanúšikmi a podaril sa mu aj záber, ktorý pobavil celý internet.
Väčšinou fanúšikovia, aj tí najmenší, žiadajú podpisy každého jedného nastúpeného hráča, no tentoraz to tak nebolo. Malé dievčatko si hráčov pozorne vyberalo.
« NON MERCI » ????????????
Cette jeune fille est ravie d’avoir la signature de Tim Lemperle ???????? mais… REFUSE CELLE DE HLOZEK ????????. ????
Tout ça filmé en 4K sur la story du club (Hoffenheim).
???? IG pic.twitter.com/O8oV8gzDtM
— Actu Foot (@ActuFoot_) August 17, 2026
Svoje tričko si skrášlila od Tima Lemperleho a ten podal čiernu fixu Hložkovi. Mladá fanúšička však rázne odmietla, český útočník to pochopil a pobavene jej vrátil fixu.
Všetci naokolo vzali neobvyklú situáciu s úsmevom, Hložek ešte ukázal do kamier palec hore. Nie je jasné, či ho dievčatko príliš nepoznalo alebo mu dávalo najavo, aby mal oveľa lepšiu sezónu než tú predošlú, a potom sa jej smie podpísať aj on.
Zdroj: SITA.sk - Nie, ďakujem! Internet baví vyberavá fanúšička, ktorá odmietla podpis od českého futbalistu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Holanďan Depay súhlasil so znížením platu, aby zostal v brazílskom tíme Corinthians
Holanďan Depay súhlasil so znížením platu, aby zostal v brazílskom tíme Corinthians
<< predchádzajúci článok
Lekári legendárneho Maradonu prehliadli varovný znak zlyhávania obličiek, vypovedal odborník
Lekári legendárneho Maradonu prehliadli varovný znak zlyhávania obličiek, vypovedal odborník