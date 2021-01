Holanďania sa búria voči bezpečnostným opatreniam, ničia ulice a rabujú obchody (video)

Kamene a petardy

Najprísnejšie opatrenia

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Holandsku už tretiu noc v rade aj napriek zákazu vychádzania vyšli do ulíc demonštranti, ktorí sa znova dostali do stretov s poriadkovou políciou. Nepokoje, ktoré sa začali cez víkend, vyvolali novozavedené obmedzenia proti novému koronavírusu . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Polícia zatkla v niekoľkých mestách viac ako 150 ľudí. Polícia sa s demonštrantmi v pondelok v noci dostala do stretu v Amsterdame, Rotterdame, Amersfoorte či Geleene. V Rotterdame, kde sa zranilo niekoľko policajtov, polícia vystrelila varovné výstrely, použila slzný plyn aj vodné delo po tom, čo ani starostove mimoriadne nariadenie neodradilo demonštrantov.V Haagu na uliciach výtržníci zapálili ohne a hádzali na policajtov kamene a petardy a údajne tam tiež niekto vyraboval supermarket. Podobné to bolo aj v meste Den Bosch, kde výtržníci zapaľovali ohňostroje, rozbíjali okná, vyrabovali supermarket a prevrátili autá.Už v nedeľu holandská polícia označila nepokoje za najhoršie za ostatných štyridsať rokov. Premiér Mark Rutte nepokoje v uliciach odsúdil ako „kriminálne násilie“, ktoré je neprijateľné. Starostovia niekoľkých miest sa zaviazali, že prijmú mimoriadne patrenia v snahe zabrániť ďalším nepokojom.Holandská vláda zaviedla najprísnejšie opatrenia od začiatku pandémie, ktoré okrem iného zahŕňajú nočný zákaz vychádzania od 21:00 do 4:30. Je to po prvý raz od druhej svetovej vojny. Každému, kto zákaz poruší, hrozí pokuta 95 eur.V krajine sú tiež od októbra zatvorené bary a reštaurácie, školy a obchody, ktoré nepredávajú základný tovar, sú zatvorené od decembra. Pre obavy z nových variantov koronavírusu tiež platí zákaz letov zo Spojeného kráľovstva, Juhoafrickej republiky a Južnej Ameriky.V Holandsku od začiatku pandémie potvrdili takmer milión infekcií a viac ako 13 500 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.