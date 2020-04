Holandská polícia hľadá zlodeja, ktorý ukradol Van Goghovu maľbu. Zverejnila video z múzea

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2020 - Zlodejovi v Holandsku stačilo zopár úderov veľkým kladivom na to, aby si z múzea odniesol vzácnu maľbu Vincenta van Gogha. Video zločinca z bezpečnostných kamier zverejnila holandská kriminalistická televízna relácia.Maskovaný páchateľ vnikol 30. marca do budovy múzea Singer Laren, ktoré je zatvorené v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu.K maľbe sa dostal tak, že veľkým kladivom porozbíjal dvere z tvrdeného skla, ktoré mu stáli v ceste, a napokon cez múzejný darčekový obchod vyšiel von s umeleckým dielom v ruke.Polícia dúfa, že zverejnenie záberov im pomôže nájsť zlodeja, ktorý si odniesol Van Goghovu maľbu De pastorie in Nuenen in het voorjaar (Fara v Nuenen na jar) z roku 1884.Zatiaľ však nikoho nezatkli a dielo, ktoré malo múzeum v meste Laren požičané z iného holandského múzea, nenašli. Po odvysielaní relácie dostali vyšetrovatelia viac ako 40 nových tipov.