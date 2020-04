Tisíce e-mailov unikli z niekoľkých inštitúcií, sú medzi nimi WHO aj Svetová banka

Zoznamy zneužívajú extrémisti

Pravé informácie z WHO

23.4.2020 - Na niekoľkých internetových platformách sa objavili zoznamy e-mailových adries a hesiel zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či Svetovej banky.Najprv sa objavili na portáli 4chan a následne na webstránke Pastebin a tiež na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, ktorá už začala odstraňovať zoznamy. Podľa informácií BBC niektoré údaje pochádzajú zo starších hekerských útokov.Riaditeľka americkej mimovládnej organizácie SITE Intelligence Group Rita Katz uviedla, že zoznamy zneužívajú krajne pravicoví extrémisti na "obťažovanie". Nepotvrdila však, či sú autentické, ani kto ich zverejnil.Uviedla, že 9 938 e-mailových adries sa týkalo Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH), 6 857 Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), 5 120 Svetovej banky, 2 732 Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 269 Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov a 21 Virologického ústavu vo Wu-chane.Zástupcovia NIH ako jediní z dotknutých pre BBC potvrdili, že začali vyšetrovať únik informácií. Spomínaná nadácia pre noviny The Washington Post uviedla, že jej vyšetrovanie nepreukázalo žiadny únik dát.Bezpečnostný analytik Robert Potter na Twitteri napísal, že uniknuté informácie WHO boli pravé, no pochádzali zo staršieho útoku. Dodal, že zdravotnícke organizácie "majú dosť zlú kybernetickú bezpečnosť".Podľa služby Graphika, ktorá využíva umelú inteligenciu na monitorovanie dezinformácií na sociálnych médiách, zohrávajú pravicové skupiny neprimeranú rolu v šírení falošných informácií o víruse.WHO označila množstvo falošných informácií o ochorení COVID-19 za "infodémiu".