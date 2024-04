Holandská pracovná kultúra oslovuje aj Slovákov! Union získal skvelé hodnotenie spokojnosti zamestnancov

4.4.2024 (SITA.sk) - Moderné cestovné poistenie či nadštandardná zdravotná starostlivosť. Union , ktorý na Slovensku zastrešuje zdravotné i komerčné poistenie, je dcérskou spoločnosťou holandskej poisťovacej skupiny Achmea a na trhu pôsobí už od roku 1992. Kľúčové hodnoty ako zdravie, spokojnosť a pocit bezpečia pod jednou strechou ocenilo už nielen viac ako milión klientov, ale aj stovky zamestnancov, ktorí svoju prácu vnímajú ako zmysluplnú a prínosnú. Potvrdzuje to najnovší prieskum európskeho rangu spoločnosti Effectory o spokojnosti s pracovnými podmienkami. Union so svojou centrálou v Bratislave a 43 pobočkami po celom Slovensku v súčasnosti zamestnáva takmer 700 ľudí. Spoločnosť nestagnuje, okrem rozvíjania biznisu a nových akvizícií proaktívne sleduje trendy v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžu napomôcť k spokojnosti zamestnancov. "Pravidelne realizujeme interné prieskumy a pozorne sledujeme spätnú väzbu od zamestnancov tak, aby sme naše pracovné podmienky neustále vylepšovali. Ľudia sú našim najvzácnejším kapitálom, v zdravotnej i komerčnej poisťovni čelíme častokrát výzvam, kedy sa naši poistenci ocitnú v neľahkých životných situáciách. Pocit bezpečia, ktorý im našimi službami chceme sprostredkovať, je však dôležitý aj medzi zamestnancami. Sme preto veľmi radi, že sa Union zamestnanci cítia v práci príjemne a že im naša tak trochu neformálna firemná kultúra vyhovuje," vysvetľuje Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu. Práve spokojnosť s pracovnými podmienkami hodnotili zamestnanci v nedávnom prieskume, ktorého sa zúčastnilo až 94% ľudí. "Ide o nezávislé hodnotenie ,World class work placeʹ, kde sme porovnávaní s inými svetovo známymi značkami. Je viac než potešujúce, že sa zamestnanci v Unione cítia akceptovaní, spokojní a ocenení, otvorene zdieľajú svoje názory, odporúčajú svoju spoločnosť ako dobrého a zaujímavého zamestnávateľa."A ako si vysvetľuje spokojnosť zamestnancov s firemnou kultúrou manažment? "Cítime, že holandská firemná kultúra sa u nás teší obľube. V práci sa oslovujeme krstným menom, väčšina zamestnancov si navzájom tyká, ľudia sa neboja prejaviť svoj názor či prísť s nejakou iniciatívou. Nie je tu citeľná silná hierarchická štruktúra, ako to niekedy dávno bývalo zvykom," konštatuje Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu , ktorý sám nazbieral pracovné skúsenosti v krajinách ako Brazília či Južná Kórea. "Naši zamestnanci oceňujú aj možnosť hybridného režimu práce a vzdelávacích či športových aktivít. Žijeme v náročnej a rýchlej dobe, v práci trávi každý z nás veľa času a my skutočne chceme, aby im práca pre Union, a teda v konečnom dôsledku pre klientov našej spoločnosti, dávala pocit dôležitosti a zmysluplnosti."Informačný servis