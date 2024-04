Ministerstvo práce pripravilo novelu zákona o dotáciách, ktorá má zvýšiť a posilniť humanitárnu pomoc, informoval Erik Tomáš (video)

Zásadná zmena

Pomoc pre prevádzkovateľov ženských domov

4.4.2024 (SITA.sk) - Štát plánuje zvýšiť humanitárnu pomoc a zefektívniť jej poskytovanie. Ako na štvrtkovej tlačovej besede informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš , týmto krokom reagujú na závažné životné situácie, ktoré nastali po zemetrasení na východnom Slovensku . Ako zdôraznil, naplno totiž odhalili nutnosť urobiť v poskytovaní humanitárnej pomoci systémové zmeny. Rezort práce preto pripravil novelu zákona o dotáciách v jeho pôsobivosti. Tá by mala zvýšiť príspevok, ktorý ministerstvo poskytuje fyzickým osobám z 800 na 1 500 eur a zároveň zaviesť právo, aby rezort mohol v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o opakovanom pridelení príspevku. Takými by mali byť napríklad nadmerná výška škody alebo opakovaná humanitárna situácia v rovnakej oblasti.„Budeme poskytovať prakticky dvojnásobný príspevok a dokonca aj opakovane, toto je tá zásadná zmena," zhrnul Tomáš.Do pôsobnosti ministerstva práce pritom patrí iba poskytovanie pomoci pre fyzické osoby. Aktuálne je maximálny príspevok na úrovni 800 eur, zároveň môže prideliť príspevok na úrovni 15-tisíc eur pre obce. Tie však následne musia financie posunúť pre domácnosti. V rámci uvedenej pomoci už rezort v prvom kole rozdal 1,7 mil. eur, v druhom kole je vyčerpaných ďalších takmer 1 milión eur.Zmeny chce rezort presadiť prostredníctvom novely zákona o dotáciách. Parlament by mal pritom o nej rokovať zrýchlene, účinná by teda podľa Tomáša mohla byť dňom vyhlásenia.Legislatívou chce ministerstvo riešiť aj ďalší aktuálny problém. Ako priblížil štátny tajomník Branislav Ondruš , potrebujú totiž pomôcť 13 mimovládnym subjektom, ktoré prevádzkujú bezpečné ženské domy.Tie pomáhajú ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Uvedeným zaradeniam totiž končí finančná podpora z jednorazových grantových výziev a je tým ohrozené ich fungovanie. Vďaka novele by im bolo umožnené požiadať o dotáciu aj v priebehu roka.