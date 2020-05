Holandská zoologická záhrada má nový prírastok, mláďa priviedla na svet samica pandy veľkej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2020 - Panda veľká (Ailuropoda melanoleuca) v holandskej zoo priviedla na svet mláďa. V sobotu o tom informovalo vedenie Ouwehands Dierenpark.Samica Wu Wen spolu s mláďaťom, ktoré sa narodilo v piatok, sú v samostatnom brlohu a majú sa dobre. Zoo je podľa vyhlásenia "nadšená a hrdá, že môže prispieť k ochrane týchto ohrozených zvierat prirodzenou cestou".Pohlavie malej pandy nebude známe, kým o niekoľko mesiacov spolu s matkou neopustí brloh, v ktorom prišla na svet.Wu Wen a samec Sing Ja dorazili do Holandska v roku 2017 z čínskej provincie S'-čchuan. Sú súčasťou čínskeho výpožičného programu a Číne patrí aj mláďa, ktoré môže v Holandsku zostať štyri roky.Potom sa vráti do krajiny svojho pôvodu, kde sa zaradí do tamojšieho chovného programu. V zajatí žije na celom svete asi 420 pánd, väčšina z nich v Číne, a približne 1 860 je vo voľnej prírode.