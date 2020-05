Kiná počas pandémie prehlbujú stratu, audiovizuálny priemysel prichádza o desiatky miliónov eur

Febiofest až v septembri

Krízový režim v Úsmeve

2.5.2020 - Audiovizuálny priemysel prichádza v dôsledku pandémie o približne 58 miliónov eur. Aktuálne je pozastavená výroba, kiná prichádzajú o tržby a zrušili sa či presunuli mnohé filmové podujatia.Na aktuálnu situáciu zareagoval Audiovizuálny fond (AVF), ktorý prijal sériu opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku, ktoré sa dotkli najmä prijímateľov finančných prostriedkov z fondu a tiež mnohých osôb, ktoré sa svojou prácou podieľajú na realizácii projektov podporených fondom.„Ministerstvo kultúry by malo intenzívne spolupracovať s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom financií a žiadať ich o finančné prostriedky, ktoré pomôžu opäť rozbehnúť biznis, ktorému bude chýbať objem peňazí,“ uviedla v online diskusii, ktorú pripravil kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál, Ľubica Orechovská, výkonná riaditeľka Febiofestu.Medzinárodný filmový festival Febiofest bol prvým veľkým podujatím, ktoré bolo presunuté na koniec septembra. Organizátori mali pripravený celý festival, program však vedia odohrať aj po presunutí. „Dodávateľské firmy a ľudia, ktorí sa podieľali na príprave festivalu boli sčasti vyplatení a doplatíme im aj zvyšok.“Dáta z Únie filmových filmových distribútorov naznačujú, že ak by bola návštevnosť kín rovnaká ako minulý rok, mesačná strata predstavuje takmer 3 milióny eur a finančná strata za päť mesiacov by bola približne 13 miliónov eur. Z toho 80 percent predstavujú multiplexy a 20 percent kinokluby či menšie kiná.Kríza zasiahla aj Kino Úsmev, ktoré predstavuje typ nezávislého kina, ktoré je neštátne. Preto nemá podporu ani od mesta, ktoré by napríklad poskytovalo prevádzkový fond, povedal riaditeľ Kina Úsmev, Lukáš Berberich.Riaditeľ kina však pozitívne hodnotí opatrenia, ktoré vydal AVF. Prostredníctvom tejto podpory môže kino zveľaďovať marketingové aktivity alebo určitú časť obsahu presunúť do online priestoru.Kino prešlo v dôsledku pandémie do krízového režimu, no určité výdavky musí platiť stále. Pre kino je zásadná letná sezóna, a tak prichádza o veľké finančné straty. „Budeme využívať všetko dostupné možnosti, aby sme situáciu prežili.“Kríza však môže mať pozitívny odkaz na filmový trh. Podľa Orechovskej je v kinách neúmerné množstvo filmových premiér. Niektoré filmy nemusia obsahovať kino distribúciu, ale môžu si nájsť svoju skupinu divákov v online priestore. Berberich sa domnieva, že fenomén kina a sociálne zdieľaného zážitku pretrvá a nehrozí zánik kín ani festivalov.