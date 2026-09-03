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Kaufland znižuje ceny viac ako tisíc výrobkov, domácnostiam chce uľahčiť náročnejší september
Tagy: PR
Obchodný reťazec reaguje na obdobie, ktoré prináša väčší nápor na peňaženky Slovákov. Od 3.septembra zlacnil obľúbené výrobky naprieč sortimentom a nižšie sumy na cenovkách platia v ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Obchodný reťazec reaguje na obdobie, ktoré prináša väčší nápor na peňaženky Slovákov.
Od 3.septembra zlacnil obľúbené výrobky naprieč sortimentom a nižšie sumy na cenovkách platia v jeho predajniach dlhodobo.
September dokáže mnohé rodinné rozpočty poriadne prevetrať. Po dovolenkách a prázdninách prichádza nový školský rok a s ním obdobie, keď sa domácnosti musia vyrovnávať so zvýšenými výdavkami. Školské potreby, krúžky či návrat k pravidelnému režimu pritom zoznam nevyhnutných platieb ešte rozširujú. Kaufland preto prichádza s výrazným zlacnením a od 3. septembra znižuje ceny viac než tisícke výrobkov, aby zákazníci mohli ušetriť pri každodenných nákupoch. Čísla na cenovkách poklesnú pri pečive, syroch či šunkách, no týka sa to aj trvanlivých potravín, nápojov, vody, cukroviniek alebo drogérie.
Výdavky na potraviny na Slovensku odkrajujú významnú časť z rodinných financií. Podľa údajov Štatistického úradu SR minuli domácnosti v roku 2025 na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere približne 112 eur mesačne na jedného člena. Spolu s nákladmi na bývanie a energie tieto položky predstavovali až 46 percent všetkých spotrebných nákladov domácností.
"September býva zaťažkávajúcou skúškou pre rozpočty mnohých domácností, preto im chceme vyjsť v ústrety pri tom, čo nakupujú pravidelne. Vybrali sme viac než tisícku obľúbených produktov z rôznych kategórií, ktoré dlhodobo zlacňujeme. Pri každodennom nákupe tak zákazníci môžu nakúpiť výhodnejšie a na nižšie ceny sa môžu spoľahnúť aj pri ďalších návštevách našich predajní," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
To, koľko zaplatia za potraviny, vnímajú slovenské domácnosti veľmi pozorne. Potvrdzujú to aj dáta Národnej banky Slovenska zverejnené v máji 2026, podľa ktorých až 87 percent Slovákov označilo práve ceny potravín a nápojov za ukazovateľ, ktorý si všímajú najvýraznejšie. V ich každodennom rozhodovaní tak zohráva dôležitú úlohu aj konečná suma, ktorú minú na svoje nákupy.
"Pri nákupe nerozhoduje iba cena jedného výrobku, ale aj účet za celý nákupný košík. Preto sme zlacnili produkty z rôznych kategórií od čerstvých a trvanlivých potravín cez nápoje až po drogériu, aby sa nižšie ceny premietli aj do výslednej sumy, ktorú zákazníci pri pokladniciach zaplatia. Veríme, že to domácnostiam prinesie úsporu práve v období, keď ich rodinné financie zaťažuje množstvo ďalších výdavkov," pokračuje Richard Bendík.
Obchodný reťazec dlhodobo prichádza s možnosťami, ako pri nákupoch ušetriť, či už prostredníctvom výhodných cien, pravidelných akciových ponúk alebo benefitov vernostného programu Kaufland Card XTRA. V ňom zákazníci zbierajú body, ktoré môžu vymeniť za odmeny alebo produkty bez doplatku, ale tiež využívať ponuky a kupóny prispôsobené ich nákupným zvyklostiam.
Viac než tisícka výrobkov za dlhodobo nižšie ceny je tak ďalším spôsobom, ako môžu zákazníci v Kauflande nakupovať ešte výhodnejšie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland znižuje ceny viac ako tisíc výrobkov, domácnostiam chce uľahčiť náročnejší september © SITA Všetky práva vyhradené.
Od 3.septembra zlacnil obľúbené výrobky naprieč sortimentom a nižšie sumy na cenovkách platia v jeho predajniach dlhodobo.
September dokáže mnohé rodinné rozpočty poriadne prevetrať. Po dovolenkách a prázdninách prichádza nový školský rok a s ním obdobie, keď sa domácnosti musia vyrovnávať so zvýšenými výdavkami. Školské potreby, krúžky či návrat k pravidelnému režimu pritom zoznam nevyhnutných platieb ešte rozširujú. Kaufland preto prichádza s výrazným zlacnením a od 3. septembra znižuje ceny viac než tisícke výrobkov, aby zákazníci mohli ušetriť pri každodenných nákupoch. Čísla na cenovkách poklesnú pri pečive, syroch či šunkách, no týka sa to aj trvanlivých potravín, nápojov, vody, cukroviniek alebo drogérie.
Výdavky na potraviny na Slovensku odkrajujú významnú časť z rodinných financií. Podľa údajov Štatistického úradu SR minuli domácnosti v roku 2025 na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere približne 112 eur mesačne na jedného člena. Spolu s nákladmi na bývanie a energie tieto položky predstavovali až 46 percent všetkých spotrebných nákladov domácností.
"September býva zaťažkávajúcou skúškou pre rozpočty mnohých domácností, preto im chceme vyjsť v ústrety pri tom, čo nakupujú pravidelne. Vybrali sme viac než tisícku obľúbených produktov z rôznych kategórií, ktoré dlhodobo zlacňujeme. Pri každodennom nákupe tak zákazníci môžu nakúpiť výhodnejšie a na nižšie ceny sa môžu spoľahnúť aj pri ďalších návštevách našich predajní," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
To, koľko zaplatia za potraviny, vnímajú slovenské domácnosti veľmi pozorne. Potvrdzujú to aj dáta Národnej banky Slovenska zverejnené v máji 2026, podľa ktorých až 87 percent Slovákov označilo práve ceny potravín a nápojov za ukazovateľ, ktorý si všímajú najvýraznejšie. V ich každodennom rozhodovaní tak zohráva dôležitú úlohu aj konečná suma, ktorú minú na svoje nákupy.
Nižšie ceny naprieč sortimentom
"Pri nákupe nerozhoduje iba cena jedného výrobku, ale aj účet za celý nákupný košík. Preto sme zlacnili produkty z rôznych kategórií od čerstvých a trvanlivých potravín cez nápoje až po drogériu, aby sa nižšie ceny premietli aj do výslednej sumy, ktorú zákazníci pri pokladniciach zaplatia. Veríme, že to domácnostiam prinesie úsporu práve v období, keď ich rodinné financie zaťažuje množstvo ďalších výdavkov," pokračuje Richard Bendík.
Obchodný reťazec dlhodobo prichádza s možnosťami, ako pri nákupoch ušetriť, či už prostredníctvom výhodných cien, pravidelných akciových ponúk alebo benefitov vernostného programu Kaufland Card XTRA. V ňom zákazníci zbierajú body, ktoré môžu vymeniť za odmeny alebo produkty bez doplatku, ale tiež využívať ponuky a kupóny prispôsobené ich nákupným zvyklostiam.
Viac než tisícka výrobkov za dlhodobo nižšie ceny je tak ďalším spôsobom, ako môžu zákazníci v Kauflande nakupovať ešte výhodnejšie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland znižuje ceny viac ako tisíc výrobkov, domácnostiam chce uľahčiť náročnejší september © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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