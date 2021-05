Holandskí seniori ako prví v Európe testujú dom, ktorý je celý vyrobený 3D tlačou

Jeho tvorcovia veria, že táto technológia prinesie svetu nové možnosti v tvaroch domov a štýloch bývania.

Elize Lutz (70) a Harrie Dekkers (67) sa v Amsterdame venovali obchodu a v súčasnosti sú na dôchodku. Vo štvrtok dostali svoj digitálny kľúč – aplikáciu, ktorá im umožnila po prvý raz odomknúť dvere ich dvojizbového bungalovu pri Eindhovene.

Dvojica za uplynulých šesť rokov, teda odvtedy, ako ich rodinný dom opustili dve dospelé dcéry, bývala v štyroch rôznych typoch nehnuteľností. Prenájom za tento nový dom ich vyjde na 800 eur mesačne.

Obaja uviedli, že dom je krásny a cítia sa v ňom bezpečne.

Prečo 3D tlač

3D tlač je ešte stále v začiatkoch, no mnohí predstavitelia stavebného priemyslu ju vnímajú ako spôsob zníženia nákladov a dopadu na životné prostredie.

Pozitívom je napríklad využívanie menšieho množstva cementu. Konkrétne v Holandsku predstavuje ďalšie plus v súvislosti s faktom, že krajinu trápi nedostatok zručných murárov.

Zástupca bývania a územného rozvoja v Eindhovene Yasin Torunoglu povedal, že domy vytvorené pomocou 3D tlače udávajú tón budúcnosti. „A to vďaka rýchlej realizácii cenovo dostupných domov, pričom si tvar svojho domu môžete úplne kontrolovať,“ vyjadril sa.

Ako vyrobili dom

Na projekte sa podieľajú aj Eindhovenská technická univerzita a spoločnosť Vesteda. Na trh ho mali uviesť v roku 2019, no výzvy spojené s architektonickým návrhom, ktoré sa týkali aj previsnutých vonkajších stien, spôsobili oneskorenie.

Metóda 3D tlače zahŕňa obrovské robotické rameno s tryskou vystrekujúcou cement so špeciálnym zložením, ktorý má textúru šľahačky.

Cement tlačia podľa návrhu architekta a pridávajú vrstvu po vrstve, až kým vytvoria dostatočne pevnú stenu.

Prvenstvá

Projektanti sa v tomto konkrétnom prípade inšpirovali tvarom balvana. Takýto tvar a rozmer by bol pri stavbe tradičnými metódami veľmi finančne nákladný a zložitý.

Dom je prvým z piatich, ktoré chce výrobca postaviť pri kanáli Beatrix.

Za ostatné dva roky postavili vo Francúzsku a USA budovy, ktorých časti vyrobili s pomocou 3D tlače.

Tento holandský dom, ktorý má 94 štvorcových metrov obytnej plochy, sa môže oproti konkurencii pochváliť viacerými prvenstvami. Je prvou legálne obývanou a komerčne prenajatou nehnuteľnosťou, kde boli nosné steny vyrobené v 3D tlačiarni.

Je tiež prvý, ktorý schválili miestne úrady a v ktorom bývajú ľudia, ktorí skutočne platia za bývanie v dome.

Informoval o tom Bas Huysmans, výkonný riaditeľ firmy Weber Benelux, odnože francúzskej materskej spoločnosti Saint-Gobain.

Zrýchlenie procesu

Dom pozostáva z 24 betónových prvkov, ktoré vytlačili vrstvu po vrstve v továrni v Eindhovene predtým, ako ich previezli nákladným autom na miesto stavby. Napokon pridali strechu a okná a projekt uzavreli dokončovacími prácami.

Na stenách je vidieť bod, v ktorom bolo potrebné vymeniť hlavu trysky a rovnako aj malé chyby, ktoré sú známe každému používateľovi atramentovej tlačiarne.

Huysmans prezradil, že na vytlačenie domu potrebovali len 120 hodín. Celý proces však chcú urýchliť. „Ak by sme mohli vytlačiť všetky elementy súčasne, trvalo by nám to menej ako päť hodín. Veľkým plusom je, že tlačiareň nepotrebuje jesť, spať ani oddychovať,“ dodal.

Foto: 3dprintedhouse.nl