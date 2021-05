Štyria astronauti sa vracajú z vesmírnej stanice na Zem

Vesmírna kapsula Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX so štyrmi astronautmi na palube sa v noci na nedeľu odpojila od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a smeruje späť na Zem.





Druhý vesmírny let spoločnosti SpaceX s posádkou skončí pristátím na mori v Mexickom zálive neďaleko Floridy, a to neobvykle v noci miestneho času. Za tmy takto z amerických vesmírnych misií pristála naposledy posádka Apolla 8 pri návrate z obežnej dráhy Mesiaca v roku 1968, píše agentúra AP.Americkí astronauti Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walkerová a japonský astronaut Soiči Noguči sa vracajú domov tou istou kapsulou Crew Dragon Resilience, ktorá ich vlani v novembri dopravila na ISS. Cesta späť na Zem, ktorú pre silný vietor pri Floride odložili o niekoľko dní, by mala trvať len šesť a pol hodiny.Crew Dragon sa od vesmírnej stanice odpojila podľa plánu v sobotu o 20.35 h východoamerického času (nedeľa 2.35 h SEČ) približne 420 kilometrov nad africkým Mali. Na mori južne od pobrežia pri floridskom meste Panama City by mala pristáť v nedeľu o 2.57 h tamojšieho času (8.57 h SEČ).Americká pobrežná stráž napriek nočnej hodine nasadila v oblasti dodatočné hliadky, aby sa k miestu pristátia nepribližovali prípadní zvedavci na lodiach, ako sa to stalo vlani v lete pri návrate prvého letu SpaceX s posádkou, keďže ide o bezpečnostné riziko.Ďalšia kapsula Crew Dragon priviezla na ISS nových štyroch členov posádky v sobotu 24. apríla po štarte z vesmírneho strediska na Floride. Na vesmírnej stanici zostali po terajšom odchode zmienenej štvorice siedmi astronauti - traja z USA, dvaja z Ruska, jeden z Japonska a jeden z Francúzska.