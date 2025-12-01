|
Pondelok 1.12.2025
Denník - Správy
Princíp „trikrát a dosť“ je nedostačujúci. Vančo tvrdí, že príčiny nárastu kriminality sú oveľa hlbšie – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Krádež Kriminalita Novela Trestného zákona Premiér Slovenskej republiky
Novela Trestného zákona, ktorá zavádza princíp „trikrát a dosť", pokiaľ ide o drobné krádeže na riešenie tohto problému nebude postačovať. Skonštatoval to na ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona, ktorá zavádza princíp „trikrát a dosť", pokiaľ ide o drobné krádeže na riešenie tohto problému nebude postačovať. Skonštatoval to na pondelkovej tlačovej besede opozičný poslanec Branislav Vančo (Progresívne Slovensko). Doplnil, že v takéto riešenie problému neveria ani premiér Robert Fico a minister spravodlivosti Boris Susko.
„Možno v nejakých prípadoch niečo pomôže, ale keďže tie príčiny sú oveľa hlbšie, tak táto novela je z hľadiska zastavenia nárastu kriminality absolútne nedostatočná," vyhlásil Vančo. Fico a Susko podľa neho novelu predložili len preto, aby ukázali, že niečo robia. „Ale sami neveria, že to pomôže. A majú pravdu v tomto," uviedol opozičný poslanec.
Kriminalita pritom podľa Vanča vzrastá celkovo, nie len pokiaľ ide o drobné krádeže. Vlámania napríklad podľa neho oproti minulému roku vzrástli o 25 percent. Takisto podľa neho vzrástla daňová a ekonomická trestná činnosť.
„Pokiaľ ide o škody vzniknuté z daňových únikov, tak nárast oproti minulému roku je až 360 percent," vyhlásil Vančo s tým, že toto všetko je dôsledok koaličnej novelizácie Trestného zákona z roku 2024. Dôvodom nárastu kriminality je podľa Vanča aj nárast chudoby.
„Sociálno-ekonomická situácia ľudí na Slovensku je za dňa na deň horšia," zdôraznil Vančo. Dodal, že k celkovej situácii prispieva aj paralýza polície zo strany vládnej koalície. V súvislosti s problematikou krádeží by mal platiť princíp „trikrát a dosť“.
Rozhodla o tom ešte v novembri vláda, keď odobrila návrh novely Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh, aby sa novela prijala v skrátenom legislatívnom konaní.
„Do základnej skutkovej podstaty trestného činu krádeže podľa Trestného zákona sa zavádza trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov obdobných činov,“ uviedol rezort spravodlivosti s tým, že k trestnosti však nepostačuje predchádzajúce postihnutie za jeden obdobný čin, ako je to u iných trestných činov, ktoré postihujú recidívu iných deliktov, ale v duchu hesla „trikrát a dosť“ sa zavádza trestnosť až spáchaním tretieho obdobného činu v období 12 mesiacov.
