Holandsko dodá Ukrajine prvé stíhačky F-16 budúci rok, načasovanie závisí od výcviku pilotov

27.9.2023 (SITA.sk) - Holandsko plánuje dodať Ukrajine prvé stíhačky F-16 v roku 2024. Ako informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda, holandská ministerka obrany Kajsa Ollongren v rozhovore pre televíziu MSNBC povedala, že načasovanie dodávky závisí od toho, ako dlho bude trvať výcvik pilotov a ďalších pracovníkov.To bude podľa nej od šesť do osem mesiacov, čo je, ako poznamenala, oveľa menej času, ako Holandsko trávi výcvikom svojich pilotov.Dodávky stíhačiek F-16 podľa Ollongren umožňuje to, že Holandsko prechádza na stroje F-35. To isté podľa jej slov platí pre Dánsko a Nórsko.Ministerka tiež povedala, že sa snažia čo najrýchlejšie vybudovať výcvikové centrum v Rumunsku. Hlavnou vecou podľa Ollongren je, že Holandsko svojimi krokmi vysiela signál nielen Kyjevu, ale aj Moskve a Kremľu.