Progresívne Slovensko môže poraziť Smer, rastie aj OĽaNO a Sme rodina s Hlasom padajú

Rast OĽaNO a prepad Sme rodina

Smer je zastabilizovaný, Hlas padá

Potýčka Matoviča so smerákmi

Zložiť vládnu koalíciu by nebolo jednoduché

27.9.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko na záver kampane výrazne stúpa a trendy ukazujú, že za tri dni do volieb by ešte mohlo predbehnúť stranu Smer . Vyplýva to z posledného predvolebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N Prieskum potvrdil trendy ostatných relevantných agentúr, podľa ktorých pred voľbami posilňuje najmä Progresívne Slovensko, ale aj OĽaNO . Naopak, Sme rodina Hlas o voličov prichádzajú.Hnutie Borisa Kollára zaznamenalo zásadný prepad, voliť ho už chcú len štyri percentá opýtaných. Preferencie hnutiu Sme rodina neustále klesajú už od jari, ešte v júni sa pritom pohybovalo nad siedmimi percentami. Riaditeľ Ipsosu Jakub Hankovský hovorí, že Sme rodina má veľký problém, a predpokladá, že sa do parlamentu nedostane.„Z toho, čo sledujem, si nemyslím, že by Boris Kollár medzičasom urobil niečo, čo by mohlo tento trend otočiť. Môj osobný tip je, že Sme rodina je už mimo parlamentu a mimo neho aj zostane," uviedol.. Od prieskumu Ipsosu v polovici septembra to je zmena len o pár desatín. Všetky tieto čísla ukazujú, že Smer je pomerne stabilizovaný okolo hranice 20 percent a zásadne sa krátko pred voľbami nehýbe.Naopak,– čo je už výraznejší posun než len štatistická chyba. Podstatná časť tohto rastu prišla od polovice septembra, keď malo PS 17,2 percenta.. Šéf Ipsosu považuje za chybu, že Peter Pellegrini poslal v utorok do najsledovanejšej diskusie Markízy namiesto seba Erika Tomáša , pretože popularita strany stojí na Pellegrinim.Na štvrtom mieste by s 8,2 percentami skončila koalícia OĽaNO, ktorá potrebuje dosiahnuť na vstup do parlamentu najmenej sedempercentný výsledok. Hnutie Igora Matoviča si od augusta polepšilo o pol bodu.Ako ďalej uvádza spomínaný denník, prieskum sa robil zhruba desať dní po fyzickej potýčke Matoviča s politikmi Smeru a zhruba polovica vzorky odpovedala už po nedeľnej tlačovej besede Matoviča, kde spojil Richarda Sulíka Ak by voľby dopadli rovnako ako výsledky tohto modelu, zložiť vládnu koalíciu by nebolo jednoduché. Vzhľadom na to, že Smer (36), Hlas (21) a SNS (10) by mali dokopy len 67 mandátov, museli by na vládnu väčšinu v počtom najmenej 76 mandátov získať aj Republiku (13) či inú stranu.Hlas odmieta ísť do koalície s Republikou, rovnako aj šéf SNS Andrej Danko sa vyjadril, že Republika sa zo spolupráce vylučuje sama. Ďalšou možnosťou je koalícia PS (34), Hlas (21), SaS (12 ) a KDH (10), ktorá by mala tesnú väčšinu so 77 poslancami. Ak by chcelo PS (34) zložiť koalíciu bez Hlasu, nemalo by na to dostatok poslancov – s OĽaNO (14), SaS (12) a KDH (10) by mali spolu len 70 mandátov. Pri takýchto výsledkoch by teda zrejme nevznikla koalícia bez Hlasu a bol by pri jej skladaní kľúčovým hráčom.