Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 11. októbra (TASR) - Holandsko zastaví vývoz zbraní do Turecka v súvislosti s tureckým útokom na kurdské sily v severnej Sýrii, informovalo v piatok holandské ministerstvo zahraničných vecí.uviedlo ministerstvo pre agentúru AFP.Nórsko vo štvrtok pozastavilo všetky dodávky zbraní do Turecka a ako informovala agentúra DPA, Švédsko bude hľadať podporu na zbrojné embargo proti Turecku na úrovni Európskej únie, a to na budúcotýždňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ.Podľa piatkových slov švédskej ministerky zahraničných vecí Ann Lindeovej Švédsko navrhne, aby EÚ preskúmala aj", mohlo by ísť o "Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny IS, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.