Spod hladiny tatranských plies vylovili vyše sto kilogramov odpadu

Na snímke potápači v Štrbskom plese počas 24. ročníka akcie Čisté vody na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 11. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 11. októbra (TASR) – Do štyroch tatranských plies sa v piatok ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok, ktorý sa pod hladinu dostal predovšetkým počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny.uviedla Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u).Do Štrbského, Popradského, Velického a Nového Štrbského plesa sa tento rok ponorilo dokopy 75 potápačov. Najväčší záujem bol už tradične o Štrbské pleso, odkiaľ 45 potápačov vylovilo 68,5 kilogramu odpadu. Vo vreciach končili najmä plastové poháriky, sklenené fľaše, našli sa však tiež zvyšky plota, ktorým sa ohradzujú bežecké trate, železné tyče, peňaženka s mincami či plastová figúrka potápača. Tento rok potápači zamenili lokalitu a do vody vchádzali z opačnej strany ako tradične. „zhodnotil 26. ročník akcie Čisté vody jej koordinátor Pavol Kráľ zo ŠL TANAP-u.Z ostatných troch plies vylovili potápači dokopy 48 kilogramov odpadu. Najmenej, iba 1,5 kila vyniesli 11 potápači z Nového Štrbského plesa. Ďalších osem sa zanorilo do Velického plesa, odkiaľ vytiahli na breh napr. aj ponorné čerpadlo či sekáčik. Jazero nachádzajúce sa pri Sliezskom dome odľahčili celkovo o 21 kilogramov odpadu. „konkretizovala Petránová.Po druhýkrát v histórii podujatia vyčistili aj zatopený kameňolom v popradskej Kvetnici, odkiaľ 14 potápači vytiahli 212 kilogramov neporiadku. Okrem stavebného odpadu, železných tyčí, lán, pneumatík, hasiaceho prístroja či zvyškov strešnej krytiny, našli aj mŕtvu korytnačku s prerazeným pancierom.zdôraznila Petránová. ŠL TANAP-u akciu organizujú v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo štvrtok (10.10.) na Podbanskom.