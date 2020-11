Milovaný aj preklínaný. Diego Maradona napriek svojim excesom zostal vo futbale pojmom

Vydupal si trofej

Dva slávne góly

Kokaín aj efedrín

Neúspešných vítali masy

Napodobňovali ho mnohí

Diego Armando Maradona

sa narodil v mestečku Lanús, južne od metropoly Buenos Aires, chudobným rodičom. Mal tri staršie sestry a dvoch mladších bratov.



Hugo a Eduardo boli tiež profesionálnymi futbalistami, dosiahnutými úspechmi sa nikdy nepriblížili svojmu staršiemu súrodencovi.



Maradona sa oženil so svojou snúbenicou Claudiou Villafaňeovou 7. novembra 1989, s ktorou sa rozviedol v roku 2004. Mali spolu dve dcéry Dalmu Nereu a Gianninu Dinorah.



Na počesť Maradonu pomenovali štadión, na ktorom hráva svoje domáce zápasy Argentinos Juniors. O Maradonovi natočili množstvo filmov.



O jeden z najznámejších sa postaral populárny srbský režisér Emir Kusturica, film sa vola prozaicky - Maradona. S



lávny futbalista vydal aj autobiografiu, ktorá sa v Argentíne okamžite stala bestsellerom, jej názov je Yo Soy El Diego (Ja som Diego).



25.11.2020 - Jeden z najlepších futbalistov všetkých čias Diego Armando Maradona pred necelým mesiacom dosiahol okrúhlu šesťdesiatku. V deň narodenín 30.10. sa z majstrovského zápasu svojho tímu Gimnasia proti Patronato porúčal ešte pred koncom prvého polčasu, čo vyvolalo otázky o jeho zdravotnom stave.Prvé príznaky hovoril o depresii, anémii a dehydratácii Maradonu, no vyšetrenia potvrdili, že má subdurálny hematóm, ktorý bolo potrebné odstrániť, aby sa zabránilo krvácaniu na mozgu.Maradona neskôr podstúpil operáciu mozgu a ostatné dva týždne života strávil v domácej liečbe. Službu mu napokon vypovedalo srdce, naposledy vydýchol v stredu 25. novembra 2020 v Tigres.Bývalý argentínsky reprezentant hral na štyroch svetových šampionátoch. So svojou rodnou krajinou získal aj titul majstra sveta - v roku 1986 v Mexiku, o štyri roky neskôr v Taliansku sa Argentína dostala do finále, v ktorom však prehrala s Nemeckou spolkovou republikou.Na šampionáte v Mexiku získal Maradona Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Okrem toho obdržal množstvo individuálnych ocenení, medzi inými sa dvakrát stal najlepším futbalistom sveta (1986 a 1987).V roku 2000 ho fanúšikovia zvolili za najlepšieho hráča uplynulého storočia, predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) však na základe hlasovania expertov vyhlásila za najlepšieho Brazílčana Pelého.Maradona protestoval proti tomuto rozhodnutiu, odmietol sa zúčastniť na slávnostnej ceremónii a prebrať si cenu. Napokon organizátori odovzdali až dve trofeje. Maradona si svoju prebral, ale opustil ceremóniu predtým, ako druhú dali Pelému.Maradona, ktorého aj preto označujú za futbalového princa práve po kráľovi Pelém, počas svojej kariéry hrával za Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, SSC Neapol, FC Sevilla a Newell's Old Boys a v čase svojej najväčšej slávy bol najlepšie zarábajúcim futbalistom planéty."Určite si jedného dňa spolu zakopeme do lopty v nebi nad nami," reagoval na Maradonovo úmrtie o 20 rokov starší Pelé, toto vyjadrenie poskytli svetovým tlačovým agentúram zástupcovia Brazílčana.Fantastický ľavák vstúpil do histórie aj výkonom vo štvrťfinále MS 1986, keď zaznamenal oba góly do siete Anglicka (2:1).Zaujímavejší je však fakt, že prvý gól dosiahol úmyselnou rukou zdvihnutou nad hlavou. Tento moment vstúpil do histórie ako "Maradonova božia ruka".Druhý presný zásah zase futbaloví odborníci označili za gól storočia. Maradona sólom cez viac ako polovicu ihriska prešiel cez šesť anglických protihráčov a nezadržateľne skóroval.Maradona tiež patril medzi najkontroverznejšie postavy svetového futbalu. V roku 1991 ho suspendovali na 15 mesiacov za užívanie kokaínu.Zo svetového šampionátu v Spojených štátov amerických v roku 1994 zase musel nedobrovoľne odcestovať pre pozitívny dopingový nález na efedrín. Za Argentínu odohral v rokoch 1977 - 1994 spolu 91 duelov a strelil v nich 34 gólov.Ako 37-ročný, po ukončení svojej hráčskej kariéry, Diego Maradona nadpriemerne pribral, liečil sa zo závislosti na alkohole, drogách a lekári jeho zdravotný stav označovali za "nie práve najlepší".Napriek tomu na neho futbalová verejnosť nezanevrela. Maradona bol stále pojmom vo svetovom futbale a najmä v jeho rodnej Argentíne na neho nedali dopustiť.Svedčil o tom aj fakt, že národný výber po MS 2010 v JAR vítali desaťtisíce priaznivcov napriek veľkému neúspechu.Argentínčania pod vedením Maradonu ako jeden z najväčších favoritov turnaja prehrali vo štvrťfinále potupne s Nemcami 0:4, následkom čoho fenomenálny a uznávaný Maradona musel opustiť pozíciu hlavného kouča.Futbalový princ sedel na lavičke "albicelestes" od novembra 2008, pričom to bola jeho prvá trénerská skúsenosť od roku 1995.Predtým Maradona skúšal šťastie v argentínskom tíme Racing Club de Avellaneda a jeho vôbec prvou trénerskou zastávkou bolo pôsobenie v klube z rodnej krajiny - Club Deportivo Textil Mandiyú.V ostatnej dekáde dvakrát zavítal do Spojených arabských emirátov a viedol kluby Al-Wasl a Fujairah, necelý rok strávil aj v mexickom tíme Dorados de Sinaloa a napokon zamieril na lavičku klubu Gimnasia de La Plata."Mnoho ľudí sa ho snažilo napodobniť, či už vo futbalovom prejave, alebo v osobnom živote. Maradona je kontroverznou postavou. Ľudia ho milujú a zároveň nenávidia, zvlášť v Argentíne. Jeho osobný život považujú za jednu veľkú chybu, spravil si z neho nemiestnu šou. Napriek tomu na ihrisku nemal konkurenciu," povedal o svojom bývalom reprezentačnom spoluhráčovi Jorge Valdano pred desiatimi rokmi pri príležitosti Maradonovej päťdesiatky.