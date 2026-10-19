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19. októbra 2026

Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka


Tagy: Holandský premiér náhradné materstvo

Dieťa sa má narodiť v roku 2027, vajíčko darovala známa páru a náhradná matka za tehotenstvo nedostane zaplatené. Holandský premiér Rob ...



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belgium_europe_summit_693_5 676x450 19.10.2026 (SITA.sk) - Dieťa sa má narodiť v roku 2027, vajíčko darovala známa páru a náhradná matka za tehotenstvo nedostane zaplatené.


Holandský premiér Rob Jetten a jeho argentínsky partner Nicolás Keenan v pondelok oznámili, že čakajú dieťa vďaka darkyni vajíčka a náhradnej matke.


„Vďaka dvom úžasným ženám sme dostali možnosť splniť si náš sen,“ uviedol Jetten.

Jeho strana Demokrati 66 (D66) oznámila, že tehotenstvo umožnili holandskí priatelia páru, ktorí už majú vlastné deti.

Všetci sa poznajú


Náhradná matka aj darkyňa vajíčka Jettena a Keenana osobne poznajú a nejde o komerčné náhradné materstvo.

Pár zverejnil na Instagrame fotografiu so snímkou z ultrazvuku a napísal, že dieťa očakáva v roku 2027. Jetten a Keenan, profesionálny hráč pozemného hokeja, sú zasnúbení od roku 2024.

Len nekomerčné materstvo


Holandské zákony povoľujú iba nekomerčné náhradné materstvo. Žena, ktorá dieťa vynosí, preto nesmie za samotné tehotenstvo dostať finančnú odmenu.

Náhradná matka Lisa uviedla, že možnosť pomôcť blízkym priateľom splniť si želanie mať dieťa považuje za výnimočnú.


Zdroj: SITA.sk - Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holandský premiér náhradné materstvo
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