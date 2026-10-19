|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2026
Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka
Dieťa sa má narodiť v roku 2027, vajíčko darovala známa páru a náhradná matka za tehotenstvo nedostane zaplatené. Holandský premiér Rob ...
Zdieľať
19.10.2026 (SITA.sk) - Dieťa sa má narodiť v roku 2027, vajíčko darovala známa páru a náhradná matka za tehotenstvo nedostane zaplatené.
„Vďaka dvom úžasným ženám sme dostali možnosť splniť si náš sen,“ uviedol Jetten.
Jeho strana Demokrati 66 (D66) oznámila, že tehotenstvo umožnili holandskí priatelia páru, ktorí už majú vlastné deti.
Náhradná matka aj darkyňa vajíčka Jettena a Keenana osobne poznajú a nejde o komerčné náhradné materstvo.
Pár zverejnil na Instagrame fotografiu so snímkou z ultrazvuku a napísal, že dieťa očakáva v roku 2027. Jetten a Keenan, profesionálny hráč pozemného hokeja, sú zasnúbení od roku 2024.
Holandské zákony povoľujú iba nekomerčné náhradné materstvo. Žena, ktorá dieťa vynosí, preto nesmie za samotné tehotenstvo dostať finančnú odmenu.
Náhradná matka Lisa uviedla, že možnosť pomôcť blízkym priateľom splniť si želanie mať dieťa považuje za výnimočnú.
Zdroj: SITA.sk - Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandský premiér Rob Jetten a jeho argentínsky partner Nicolás Keenan v pondelok oznámili, že čakajú dieťa vďaka darkyni vajíčka a náhradnej matke.
„Vďaka dvom úžasným ženám sme dostali možnosť splniť si náš sen,“ uviedol Jetten.
Jeho strana Demokrati 66 (D66) oznámila, že tehotenstvo umožnili holandskí priatelia páru, ktorí už majú vlastné deti.
Všetci sa poznajú
Náhradná matka aj darkyňa vajíčka Jettena a Keenana osobne poznajú a nejde o komerčné náhradné materstvo.
Pár zverejnil na Instagrame fotografiu so snímkou z ultrazvuku a napísal, že dieťa očakáva v roku 2027. Jetten a Keenan, profesionálny hráč pozemného hokeja, sú zasnúbení od roku 2024.
Len nekomerčné materstvo
Holandské zákony povoľujú iba nekomerčné náhradné materstvo. Žena, ktorá dieťa vynosí, preto nesmie za samotné tehotenstvo dostať finančnú odmenu.
Náhradná matka Lisa uviedla, že možnosť pomôcť blízkym priateľom splniť si želanie mať dieťa považuje za výnimočnú.
Zdroj: SITA.sk - Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí
Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí
<< predchádzajúci článok
Martin Kapitulík (kandidát na predsedu ŽSK): Myšlienku kandidovať za župana som mal v hlave dlhšie – ROZHOVOR
Martin Kapitulík (kandidát na predsedu ŽSK): Myšlienku kandidovať za župana som mal v hlave dlhšie – ROZHOVOR