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19. októbra 2026

Zraneného ukrajinského vojaka prvýkrát evakuovali z frontu pomocou lietajúceho dronu (video)


Tagy: Drony Evakuácia frontová línia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zranený

Hexakoptéra spustila navijak, vojaka vytiahla z nebezpečnej pozície a dopravila k jednotke, ktorá ho odviezla do nemocnice. Ukrajinská armáda ...



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correction_russia_ukraine_war_evacuation_drone__46 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Hexakoptéra spustila navijak, vojaka vytiahla z nebezpečnej pozície a dopravila k jednotke, ktorá ho odviezla do nemocnice.

 

Ukrajinská armáda prvýkrát evakuovala zraneného vojaka priamo z frontovej línie pomocou lietajúceho dronu, oznámila v pondelok 92. samostatná útočná brigáda.


Zverejnené video zachytáva dron, ktorý pristál pri vojakovi, ten sa pripútal k navijaku a stroj ho následne zdvihol. Brigáda neuviedla, kde sa operácia uskutočnila.

„Operácia bola úspešná – zraneného sa podarilo zachrániť. Podstupuje liečbu a rehabilitáciu a jeho život už nie je ohrozený,“ uviedla dronová jednotka brigády.

Jediná možnosť


Ukrajinský výrobca Gurzuf Defence oznámil, že vojak strávil takmer rok a pol na nebezpečnej bojovej pozícii, odkiaľ ho nebolo možné bezpečne evakuovať bežným spôsobom.

„Každý pokus dostať sa k nemu by znamenal smrteľné nebezpečenstvo pre záchranný tím,“ uviedla spoločnosť.

Svetové prvenstvo


Hexakoptéra Ajudag-6 dopravila vojaka na bezpečnejšie miesto, kde si ho prevzali spolubojovníci a zabezpečili jeho prevoz do nemocnice.

Ukrajina už dlhšie využíva na evakuáciu ranených pozemné autonómne vozidlá, nasadenie lietajúceho dronu na tento účel však brigáda označila za svetové prvenstvo.




Zdroj: SITA.sk - Zraneného ukrajinského vojaka prvýkrát evakuovali z frontu pomocou lietajúceho dronu © SITA Všetky práva vyhradené.


Tagy: Drony Evakuácia frontová línia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zranený
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