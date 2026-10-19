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19. októbra 2026
Zraneného ukrajinského vojaka prvýkrát evakuovali z frontu pomocou lietajúceho dronu (video)
Hexakoptéra spustila navijak, vojaka vytiahla z nebezpečnej pozície a dopravila k jednotke, ktorá ho odviezla do nemocnice. Ukrajinská armáda ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Hexakoptéra spustila navijak, vojaka vytiahla z nebezpečnej pozície a dopravila k jednotke, ktorá ho odviezla do nemocnice.
Zverejnené video zachytáva dron, ktorý pristál pri vojakovi, ten sa pripútal k navijaku a stroj ho následne zdvihol. Brigáda neuviedla, kde sa operácia uskutočnila.
„Operácia bola úspešná – zraneného sa podarilo zachrániť. Podstupuje liečbu a rehabilitáciu a jeho život už nie je ohrozený,“ uviedla dronová jednotka brigády.
Ukrajinský výrobca Gurzuf Defence oznámil, že vojak strávil takmer rok a pol na nebezpečnej bojovej pozícii, odkiaľ ho nebolo možné bezpečne evakuovať bežným spôsobom.
„Každý pokus dostať sa k nemu by znamenal smrteľné nebezpečenstvo pre záchranný tím,“ uviedla spoločnosť.
Ukrajinská armáda prvýkrát evakuovala zraneného vojaka priamo z frontovej línie pomocou lietajúceho dronu, oznámila v pondelok 92. samostatná útočná brigáda.
Zverejnené video zachytáva dron, ktorý pristál pri vojakovi, ten sa pripútal k navijaku a stroj ho následne zdvihol. Brigáda neuviedla, kde sa operácia uskutočnila.
„Operácia bola úspešná – zraneného sa podarilo zachrániť. Podstupuje liečbu a rehabilitáciu a jeho život už nie je ohrozený,“ uviedla dronová jednotka brigády.
Jediná možnosť
Ukrajinský výrobca Gurzuf Defence oznámil, že vojak strávil takmer rok a pol na nebezpečnej bojovej pozícii, odkiaľ ho nebolo možné bezpečne evakuovať bežným spôsobom.
„Každý pokus dostať sa k nemu by znamenal smrteľné nebezpečenstvo pre záchranný tím,“ uviedla spoločnosť.
Svetové prvenstvo
Hexakoptéra Ajudag-6 dopravila vojaka na bezpečnejšie miesto, kde si ho prevzali spolubojovníci a zabezpečili jeho prevoz do nemocnice.
Ukrajina už dlhšie využíva na evakuáciu ranených pozemné autonómne vozidlá, nasadenie lietajúceho dronu na tento účel však brigáda označila za svetové prvenstvo.
Zdroj: SITA.sk - Zraneného ukrajinského vojaka prvýkrát evakuovali z frontu pomocou lietajúceho dronu © SITA Všetky práva vyhradené.
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Policajt Svítok zo skupiny čurillovcov nemá žiadnu funkciu, nevykonáva štátnu službu a nemá ani služobný príjem