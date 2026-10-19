Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. októbra 2026

Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí


Tagy: Civilné obete detské obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Pri útoku v Charkovskej oblasti utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane siedmich detí, poškodená bola aj kaviareň. Šesť ľudí vrátane troch detí zahynulo v pondelok pri ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_4535_ 676x450 19.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v Charkovskej oblasti utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane siedmich detí, poškodená bola aj kaviareň.


Šesť ľudí vrátane troch detí zahynulo v pondelok pri ruskom dronovom útoku na park v meste Nova Vodolaha v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, oznámili miestne úrady.


Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov uviedol, že ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi sedem detí. Pri útoku bola poškodená aj kaviareň.

Synehubov označil zásah za „ďalší teroristický čin Ruskej federácie“. „Nepriateľ útočí na rekreačný park uprostred dňa s vedomím, že tam vôbec nie je žiadna vojenská infraštruktúra,“ uviedol.

Útok na rodiny s deťmi


Charkovská oblastná polícia oznámila, že medzi obeťami sú dve ženy a malé dieťa v kočíku. Na zverejnených fotografiách vidieť vyhorený detský kočík, poškodené detské ihrisko a zrútenú drevenú konštrukciu.

„Bol to hrozný útok na Charkovskú oblasť. Okupanti zasiahli dronom centrálny park v Novej Vodolahe v čase, keď tam bolo veľa ľudí vrátane rodín s deťmi,“ uviedla polícia.

Okupanti sa sťažujú


V Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti medzitým tamojšie úrady oznámili smrť troch ľudí pri ukrajinskom útoku.

Moskvou dosadený predstaviteľ oblasti Leonid Pasečnik tvrdí, že zásah zasiahol vozidlo pohrebnej služby, ktoré prevážalo zosnulého. „Tento útok si vyžiadal životy troch ľudí,“ uviedol na Telegrame.

Tvrdenie ruských okupačných úradov nebolo možné nezávisle overiť.


Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete detské obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Právo voliť majú aj cudzinci, v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami budú k dispozícii aj infolinky
<< predchádzajúci článok
Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 