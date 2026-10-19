|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2026
Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí
Pri útoku v Charkovskej oblasti utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane siedmich detí, poškodená bola aj kaviareň. Šesť ľudí vrátane troch detí zahynulo v pondelok pri ...
Zdieľať
19.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v Charkovskej oblasti utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane siedmich detí, poškodená bola aj kaviareň.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov uviedol, že ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi sedem detí. Pri útoku bola poškodená aj kaviareň.
Synehubov označil zásah za „ďalší teroristický čin Ruskej federácie“. „Nepriateľ útočí na rekreačný park uprostred dňa s vedomím, že tam vôbec nie je žiadna vojenská infraštruktúra,“ uviedol.
Charkovská oblastná polícia oznámila, že medzi obeťami sú dve ženy a malé dieťa v kočíku. Na zverejnených fotografiách vidieť vyhorený detský kočík, poškodené detské ihrisko a zrútenú drevenú konštrukciu.
„Bol to hrozný útok na Charkovskú oblasť. Okupanti zasiahli dronom centrálny park v Novej Vodolahe v čase, keď tam bolo veľa ľudí vrátane rodín s deťmi,“ uviedla polícia.
V Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti medzitým tamojšie úrady oznámili smrť troch ľudí pri ukrajinskom útoku.
Moskvou dosadený predstaviteľ oblasti Leonid Pasečnik tvrdí, že zásah zasiahol vozidlo pohrebnej služby, ktoré prevážalo zosnulého. „Tento útok si vyžiadal životy troch ľudí,“ uviedol na Telegrame.
Tvrdenie ruských okupačných úradov nebolo možné nezávisle overiť.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Šesť ľudí vrátane troch detí zahynulo v pondelok pri ruskom dronovom útoku na park v meste Nova Vodolaha v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, oznámili miestne úrady.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov uviedol, že ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi sedem detí. Pri útoku bola poškodená aj kaviareň.
Synehubov označil zásah za „ďalší teroristický čin Ruskej federácie“. „Nepriateľ útočí na rekreačný park uprostred dňa s vedomím, že tam vôbec nie je žiadna vojenská infraštruktúra,“ uviedol.
Útok na rodiny s deťmi
Charkovská oblastná polícia oznámila, že medzi obeťami sú dve ženy a malé dieťa v kočíku. Na zverejnených fotografiách vidieť vyhorený detský kočík, poškodené detské ihrisko a zrútenú drevenú konštrukciu.
„Bol to hrozný útok na Charkovskú oblasť. Okupanti zasiahli dronom centrálny park v Novej Vodolahe v čase, keď tam bolo veľa ľudí vrátane rodín s deťmi,“ uviedla polícia.
Okupanti sa sťažujú
V Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti medzitým tamojšie úrady oznámili smrť troch ľudí pri ukrajinskom útoku.
Moskvou dosadený predstaviteľ oblasti Leonid Pasečnik tvrdí, že zásah zasiahol vozidlo pohrebnej služby, ktoré prevážalo zosnulého. „Tento útok si vyžiadal životy troch ľudí,“ uviedol na Telegrame.
Tvrdenie ruských okupačných úradov nebolo možné nezávisle overiť.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol na Ukrajine park plný rodín, zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Právo voliť majú aj cudzinci, v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami budú k dispozícii aj infolinky
Právo voliť majú aj cudzinci, v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami budú k dispozícii aj infolinky
<< predchádzajúci článok
Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka
Holandský premiér Jetten a jeho partner čakajú dieťa, pomohla im náhradná matka