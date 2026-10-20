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20. októbra 2026

Holandský premiér sa stane otcom. S partnerom čakajú dieťa, ktoré im porodí náhradná matka


Tagy: surogátne materstvo

Holandský premiér a jeho snúbenec, argentínsky pozemný hokejista Nicolás Keenan, oznámili radostnú novinu. K splneniu ich sna o rodine im pomohli dve ženy, ktoré poznajú. Holandský premiér



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belgium_europe_summit_45245 1 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Holandský premiér a jeho snúbenec, argentínsky pozemný hokejista Nicolás Keenan, oznámili radostnú novinu. K splneniu ich sna o rodine im pomohli dve ženy, ktoré poznajú.


Holandský premiér Rob Jetten a jeho partner, argentínsky reprezentant v pozemnom hokeji Nicolás Keenan, očakávajú svoje prvé dieťa. Dvojica v pondelok oznámila, že potomka im na jar budúceho roka porodí náhradná matka. Správu zverejnili na sociálnej sieti Instagram, kde sa podelili aj o snímku z ultrazvukového vyšetrenia. Referuje o tom web Euronews.

„Niekto veľmi výnimočný je na ceste. Uvidíme sa v roku 2027, drobček,“ napísali budúci rodičia. Zároveň poďakovali žene, ktorá im darovala vajíčko, aj náhradnej matke Lise. „Neexistujú dostatočne veľké slová, ktorými by sme sa mohli poďakovať našej darkyni vajíčka, našej náhradnej matke Lise a ich rodinám. Bez vás by nič z toho nebolo možné,“ uviedli.

Nejde o komerčné náhradné materstvo


Jettenova politická strana Demokrati 66 (D66) vo vyhlásení vysvetlila, že dvojici pomohli ľudia z okruhu ich priateľov. Náhradná matka aj darkyňa vajíčka pochádzajú z Holandska a nejde o komerčné náhradné materstvo. Obe ženy sa rozhodli pomôcť páru splniť si dlhoročný sen o dieťati bez finančnej odmeny.

„Sme nesmierne vďační, že vďaka dvom úžasným ženám máme teraz príležitosť splniť si náš sen,“ vyhlásil 39-ročný premiér. Dodal, že náhradná matka aj dieťa sú v poriadku, čo je podľa neho v súčasnosti najdôležitejšie. Zároveň požiadal verejnosť a médiá, aby rešpektovali súkromie všetkých zúčastnených.

Vyjadrenie náhradnej matky


K radostnej správe sa vyjadrila aj náhradná matka Lisa, ktorá už má vlastnú rodinu. „Byť náhradnou matkou vnímam ako veľmi výnimočný spôsob, ako pomôcť našim drahým priateľom splniť si ich sen,“ uviedla. V Holandsku je náhradné materstvo za určitých podmienok povolené, finančné odmeňovanie náhradných matiek však zákon zakazuje.

Jetten a Keenan oznámili zasnúbenie v novembri 2024. Holandský premiér sa narodil v roku 1987 a pred vstupom do vrcholovej politiky pracoval v železničnej spoločnosti ProRail. V roku 2017 sa stal poslancom za D66 a neskôr pôsobil ako minister pre klímu a energetiku vo vláde Marka Rutteho, súčasného generálneho tajomníka NATO. Jetten sa vo februári 2026 stal najmladším premiérom v histórii Holandska.


Zdroj: SITA.sk - Holandský premiér sa stane otcom. S partnerom čakajú dieťa, ktoré im porodí náhradná matka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: surogátne materstvo
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