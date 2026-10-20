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20. októbra 2026

Pápež po Putinovi telefonoval aj Zelenskému. Žiada prímerie, aby zachránili civilistov v okupovanom meste


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Lev XIV. sa po operácii rakoviny pľúc zapojil do diplomatických rozhovorov s oboma stranami vojny. Zelenskyj mu zároveň povedal o ruských útokoch a posťažoval sa na chýbajúce varovania pred balistickými ...



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aptopix_vatican_pope__2_24 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. sa po operácii rakoviny pľúc zapojil do diplomatických rozhovorov s oboma stranami vojny. Zelenskyj mu zároveň povedal o ruských útokoch a posťažoval sa na chýbajúce varovania pred balistickými raketami.


Pápež Lev XIV. v pondelok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, len tri dni po podobnom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou bola zhoršujúca sa humanitárna situácia v Ruskom okupovanom meste Olešky v Chersonskej oblasti, kde civilisti trpia nedostatkom potravín a liekov. Vatikán uviedol, že pápež sa usiluje dosiahnuť humanitárne prímerie, ktoré by umožnilo pomoc obyvateľstvu.

„Svätý Otec pripomenul vážnu situáciu v meste Olešky v Chersonskej oblasti a poukázal na žiadosť o humanitárne prímerie, ktorú predložil prezidentovi Ruskej federácie,“ uviedol Vatikán vo vyhlásení. Pápež podľa neho dúfa, že spolupráca oboch strán umožní dodávky potravín a zdravotníckej pomoci, ako aj dobrovoľnú a bezpečnú evakuáciu civilného obyvateľstva.

Zelenskyj pápeža informoval o ruskej eskalácii


Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook napísal, že pápeža podrobne informoval o „ruskej eskalácii a neustálych ruských útokoch na ukrajinské mestá a obce“. Počas rozhovoru upozornil aj na problémy s informáciami od západných partnerov, ktoré Ukrajina potrebuje na ochranu pred raketovými útokmi.

„Hovoril som aj o opakovaných prípadoch, keď od našich partnerov nedostávame varovania pred ruskými útokmi balistickými raketami. V poslednom čase sa to stalo trikrát,“ uviedol ukrajinský prezident. Zelenskyj už skôr obvinil Spojené štáty zo zadržiavania dôležitých spravodajských informácií a zo spomaľovania systému Starshield využívaného pri ukrajinských vojenských operáciách. Washington tieto obvinenia odmietol.

Telefonát s Putinom


Pápež telefonoval Putinovi v piatok ešte počas hospitalizácie v rímskej nemocnici Gemelli. Ruského prezidenta vyzval na prímerie v Oleškách, kde sa civilisti ocitli medzi bojujúcimi ruskými a ukrajinskými jednotkami. Kremeľ po rozhovore oznámil, že Putin zaželal pápežovi skoré uzdravenie, no zároveň mu tvrdil, že za ťažkú humanitárnu situáciu v meste nesie zodpovednosť „kyjevský režim“.

Sedemdesiatjedenročného Leva XIV. prepustili z nemocnice v sobotu, štyri dni po operácii rakoviny pľúc. Lekári mu odstránili dolnú časť pravých pľúc, v ktorej objavili zhubný nádor. Napriek náročnému zákroku pokračoval v diplomatických kontaktoch a v nedeľu sa prvýkrát od hospitalizácie výraznejšie predstavil verejnosti.

„Chcem postupne obnoviť svoje aktivity,“ povedal pápež veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra. Telefonáty s Putinom a Zelenským tak naznačujú, že sa chce aj počas zotavovania naďalej angažovať v úsilí o zmiernenie humanitárnych následkov vojny na Ukrajine.

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Zdroj: SITA.sk - Pápež po Putinovi telefonoval aj Zelenskému. Žiada prímerie, aby zachránili civilistov v okupovanom meste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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