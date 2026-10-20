Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. októbra 2026

Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku


Tagy: Mobilné telefóny Satelitné mobilné služby

Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom chcú vybudovať spoločnú satelitnú mobilnú službu. Telekomunikačné spoločnosti



Zdieľať
gettyimages 2295742139 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom chcú vybudovať spoločnú satelitnú mobilnú službu.


Telekomunikačné spoločnosti Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom sa spojili s cieľom vytvoriť spoločnú satelitnú mobilnú službu a konkurovať Starlinku Elona Muska, informoval denník Financial Times.


Firmy podpísali memorandum o zámere a chcú spoločne požiadať o prístup k frekvenciám v pásme 2 GHz. Tie by umožnili takzvané priame satelitné pripojenie mobilných telefónov bez potreby osobitných terminálov.

Znižovanie závislosti


Projekt súvisí so snahou Európskej komisie (EK) vyhradiť časť satelitného spektra európskym spoločnostiam a znížiť závislosť kontinentu od americkej digitálnej infraštruktúry.

Operátori neplánujú budovať vlastnú novú satelitnú konšteláciu. Chcú vytvoriť potrebnú pozemnú infraštruktúru a spojiť sa s už existujúcim prevádzkovateľom satelitov.

Napätie medzi EÚ a USA


Medzi možnými partnermi je francúzsky Eutelsat. Výber je však obmedzený, keďže globálnemu trhu dominujú najmä americké a čínske spoločnosti.

Plán európskych operátorov získal podporu časti predstaviteľov , zároveň však vyvoláva napätie so Spojenými štátmi, keďže by mohol obmedziť prístup amerických firiem vrátane Starlinku k európskemu frekvenčnému spektru.


Zdroj: SITA.sk - Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mobilné telefóny Satelitné mobilné služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Počet seniorov rapídne rastie, čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku
<< predchádzajúci článok
Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 