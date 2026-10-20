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20. októbra 2026
Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku
Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom chcú vybudovať spoločnú satelitnú mobilnú službu. Telekomunikačné spoločnosti
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20.10.2026 (SITA.sk) - Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom chcú vybudovať spoločnú satelitnú mobilnú službu.
Firmy podpísali memorandum o zámere a chcú spoločne požiadať o prístup k frekvenciám v pásme 2 GHz. Tie by umožnili takzvané priame satelitné pripojenie mobilných telefónov bez potreby osobitných terminálov.
Projekt súvisí so snahou Európskej komisie (EK) vyhradiť časť satelitného spektra európskym spoločnostiam a znížiť závislosť kontinentu od americkej digitálnej infraštruktúry.
Operátori neplánujú budovať vlastnú novú satelitnú konšteláciu. Chcú vytvoriť potrebnú pozemnú infraštruktúru a spojiť sa s už existujúcim prevádzkovateľom satelitov.
Medzi možnými partnermi je francúzsky Eutelsat. Výber je však obmedzený, keďže globálnemu trhu dominujú najmä americké a čínske spoločnosti.
Plán európskych operátorov získal podporu časti predstaviteľov EÚ, zároveň však vyvoláva napätie so Spojenými štátmi, keďže by mohol obmedziť prístup amerických firiem vrátane Starlinku k európskemu frekvenčnému spektru.
Zdroj: SITA.sk - Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Telekomunikačné spoločnosti Vodafone, Telefónica, Orange a Deutsche Telekom sa spojili s cieľom vytvoriť spoločnú satelitnú mobilnú službu a konkurovať Starlinku Elona Muska, informoval denník Financial Times.
Firmy podpísali memorandum o zámere a chcú spoločne požiadať o prístup k frekvenciám v pásme 2 GHz. Tie by umožnili takzvané priame satelitné pripojenie mobilných telefónov bez potreby osobitných terminálov.
Znižovanie závislosti
Projekt súvisí so snahou Európskej komisie (EK) vyhradiť časť satelitného spektra európskym spoločnostiam a znížiť závislosť kontinentu od americkej digitálnej infraštruktúry.
Operátori neplánujú budovať vlastnú novú satelitnú konšteláciu. Chcú vytvoriť potrebnú pozemnú infraštruktúru a spojiť sa s už existujúcim prevádzkovateľom satelitov.
Napätie medzi EÚ a USA
Medzi možnými partnermi je francúzsky Eutelsat. Výber je však obmedzený, keďže globálnemu trhu dominujú najmä americké a čínske spoločnosti.
Plán európskych operátorov získal podporu časti predstaviteľov EÚ, zároveň však vyvoláva napätie so Spojenými štátmi, keďže by mohol obmedziť prístup amerických firiem vrátane Starlinku k európskemu frekvenčnému spektru.
Zdroj: SITA.sk - Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.
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