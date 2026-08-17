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17. augusta 2026

Holečková vstupuje do SaS, v strane chce pokračovať v boji proti korupcii aj „papalášizmu“


Tagy: Predseda strany SaS Vstup do strany

Po roku a pol členstva v parlamente v klube liberálov sa teraz stáva plnohodnotnou členkou strany. Poslankyňa Národnej rady SR



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486632636_647296528013691_277636786840331715_n e1778226438694 676x492 17.8.2026 (SITA.sk) - Po roku a pol členstva v parlamente v klube liberálov sa teraz stáva plnohodnotnou členkou strany.


Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková oficiálne vstúpila do strany Sloboda a Solidarita (SaS). Ako informoval hovorca strany Ondrej Šprlák, po roku a pol členstva v parlamente v klube liberálov sa teraz stáva plnohodnotnou členkou strany, v ktorej bude aktívne pracovať najmä na protikorupčných a sociálnych témach.

„Veľmi ma teší, že Martina Bajo Holečková sa po 1,5-ročnej spolupráci v klube SaS od dnešného dňa stáva aj plnohodnotnou členkou strany. Martinu považujem za tímovú hráčku, viditeľnú tvár a kvalitnú posilu pre SaS. Keď som jej ponúkol členstvo v klube SaS, mojím cieľom nebola mať iba jeden hlas v parlamente navyše. Chcel som jej vytvoriť priestor, aby mohla slobodne a bez cenzúry otvárať svoje témy, formovať slovenskú politiku a prispieť ku skvalitneniu programu SaS. Som veľmi rád, že dnešným dňom je Martina Bajo Holečková oficiálne členkou SaS a verím, že bude v našej strane aj naďalej silným hlasom solidarity,“ uviedol predseda strany SaS Branislav Gröhling.

Martina Bajo Holečková vníma svoj vstup do strany ako prirodzený vývoj spolupráce. „Pre mňa osobne vstup do klubu SaS a následne do strany nebola z núdze cnosť. Naopak, od prvého dňa som cítila veľkú podporu od predsedu Branislava Gröhlinga aj od strany SaS pre moje témy, opatrenia a prácu. Dostala som šancu riešiť sociálne otázky, venovať sa problémom odkázaných, upozorňovať na papalášizmus vládnych politikov či aktívne bojovať proti korupcii,“ povedala Bajo Holečková s tým, že od dnešného dňa sa bude aktívne podieľať aj na príprave programu a opatreniach strany. Nová členka SaS upozornila na viaceré korupčné kauzy a prišla s viacerými návrhmi zákonov, ktoré by zlepšili život odkázaným, jednorodičom či zastavili „papalášizmus vládnych politikov“.

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„Dôkladne som spoznala klub, stranu aj členov SaS, podieľala som sa na politickej robote v parlamente, absolvovala desiatky diskusií po Slovensku a aj časť turné s predsedom Branislavom Gröhlingom po Slovensku. Môžem povedať, že v strane SaS sa cítim od prvého dňa ako doma. Som rada, že Branislav Gröhling buduje SaS ako stranu, ktorá spája umiernených konzervatívcov a liberálov. Moje členstvo vnímam ako záväzok pokračovať v našej spoločnej robote,“ vyjadrila sa Bajo Holečková. Podľa vlastných slov je presvedčená, že SaS bude kľúčovým hráčom pre to, aby sa podarilo vymeniť vládu Roberta Fica a zaviesť zmeny na naštartovanie Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Holečková vstupuje do SaS, v strane chce pokračovať v boji proti korupcii aj „papalášizmu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda strany SaS Vstup do strany
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