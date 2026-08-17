Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2026

Požiare si vyžiadali obete v Grécku a Španielsku, Belgicko bojuje s rekordným lesným požiarom


Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Chorvátsku Lesné požiare v Grécku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku

Lesné požiare na viacerých miestach Európy si vyžiadali ďalšie obete a rozsiahle evakuácie. Dvaja ľudia zahynuli na gréckom ostrove Salamina a v Španielsku zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením. Belgicko ...



Zdieľať
belgium_europe_wildfires_87393 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Lesné požiare na viacerých miestach Európy si vyžiadali ďalšie obete a rozsiahle evakuácie. Dvaja ľudia zahynuli na gréckom ostrove Salamina a v Španielsku zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením. Belgicko zároveň čelí svojmu najväčšiemu lesnému požiaru v modernej histórii.


Vysoké teploty a mimoriadne suché podmienky naďalej podporujú šírenie lesných požiarov v Európe. Historicky horúce leto už prispelo k úmrtiam tisícov ľudí a hasiči v nedeľu bojovali s plameňmi okrem iného v Grécku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Chorvátsku a Francúzsku.

Na gréckom ostrove Salamina neďaleko Atén vypukli dva požiare, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. Z obľúbených pláží museli úrady evakuovať stovky osôb. „Viac ako 570 ľudí evakuovali na hliadkových člnoch pobrežnej stráže a ďalších plavidlách,“ uviedla pre AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.




Fotogaléria k článku:

















9 fotografií v galérii








Požiar ohrozuje aj tisícročný kláštor


V Španielsku zahynul vojak, ktorý pomáhal pri hasení rozsiahleho požiaru v severovýchodnom regióne Aragónsko. Tamojšie úrady nasadili najväčšie množstvo hasičských prostriedkov v histórii regiónu a očakávali aj príchod posíl z Francúzska. Požiar, ktorý vypukol v pondelok, ohrozuje aj tisícročný kláštor.

Stovky hasičov zasahujú tiež v Portugalsku. Pri požiari neďaleko obce Dine pri hraniciach so Španielskom utrpelo podľa miestnych médií päť hasičov ľahké zranenia po tom, ako začalo horieť ich vozidlo. Ďalšie požiare zasiahli oblasti pri Boticas a Chaves.




Fotogaléria k článku:

















23 fotografií v galérii








Belgicko bojuje s najväčším lesným požiarom vo svojej histórii


Belgicko medzitým bojuje s najväčším lesným požiarom vo svojej modernej histórii. Plamene v ťažko dostupnej prírodnej rezervácii pri hraniciach s Nemeckom sa rozšírili z piatkových približne 80 hektárov na takmer 3 000 hektárov v nedeľu. Do zásahu sa zapojili vojenské vrtuľníky aj poľnohospodári s traktormi, zatiaľ čo jedno nemecké pohraničné mesto nariadilo čiastočnú evakuáciu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Chorvátska polícia medzitým oznámila zadržanie štyroch ľudí podozrivých zo založenia niektorých požiarov, ktoré v ostatných dňoch zasiahli pobrežie Jadranského mora a spálili borovicové lesy aj olivové háje.

Na juhozápade Francúzska sa naopak podarilo po troch dňoch pozemného a leteckého zásahu stabilizovať požiar, ktorý v departemente Landes zasiahol 1 700 hektárov. K zlepšeniu situácie prispel pokles teploty a zvýšenie vlhkosti, pričom časť zo 650 evakuovaných obyvateľov sa môže vrátiť domov.




Fotogaléria k článku:

















22 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Požiare si vyžiadali obete v Grécku a Španielsku, Belgicko bojuje s rekordným lesným požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Chorvátsku Lesné požiare v Grécku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Holečková vstupuje do SaS, v strane chce pokračovať v boji proti korupcii aj „papalášizmu“
<< predchádzajúci článok
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 