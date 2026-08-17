|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Požiare si vyžiadali obete v Grécku a Španielsku, Belgicko bojuje s rekordným lesným požiarom
Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Chorvátsku Lesné požiare v Grécku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku
Lesné požiare na viacerých miestach Európy si vyžiadali ďalšie obete a rozsiahle evakuácie. Dvaja ľudia zahynuli na gréckom ostrove Salamina a v Španielsku zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením. Belgicko ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Lesné požiare na viacerých miestach Európy si vyžiadali ďalšie obete a rozsiahle evakuácie. Dvaja ľudia zahynuli na gréckom ostrove Salamina a v Španielsku zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením. Belgicko zároveň čelí svojmu najväčšiemu lesnému požiaru v modernej histórii.
Vysoké teploty a mimoriadne suché podmienky naďalej podporujú šírenie lesných požiarov v Európe. Historicky horúce leto už prispelo k úmrtiam tisícov ľudí a hasiči v nedeľu bojovali s plameňmi okrem iného v Grécku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Chorvátsku a Francúzsku.
Na gréckom ostrove Salamina neďaleko Atén vypukli dva požiare, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. Z obľúbených pláží museli úrady evakuovať stovky osôb. „Viac ako 570 ľudí evakuovali na hliadkových člnoch pobrežnej stráže a ďalších plavidlách,“ uviedla pre AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.
V Španielsku zahynul vojak, ktorý pomáhal pri hasení rozsiahleho požiaru v severovýchodnom regióne Aragónsko. Tamojšie úrady nasadili najväčšie množstvo hasičských prostriedkov v histórii regiónu a očakávali aj príchod posíl z Francúzska. Požiar, ktorý vypukol v pondelok, ohrozuje aj tisícročný kláštor.
Stovky hasičov zasahujú tiež v Portugalsku. Pri požiari neďaleko obce Dine pri hraniciach so Španielskom utrpelo podľa miestnych médií päť hasičov ľahké zranenia po tom, ako začalo horieť ich vozidlo. Ďalšie požiare zasiahli oblasti pri Boticas a Chaves.
Belgicko medzitým bojuje s najväčším lesným požiarom vo svojej modernej histórii. Plamene v ťažko dostupnej prírodnej rezervácii pri hraniciach s Nemeckom sa rozšírili z piatkových približne 80 hektárov na takmer 3 000 hektárov v nedeľu. Do zásahu sa zapojili vojenské vrtuľníky aj poľnohospodári s traktormi, zatiaľ čo jedno nemecké pohraničné mesto nariadilo čiastočnú evakuáciu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
Chorvátska polícia medzitým oznámila zadržanie štyroch ľudí podozrivých zo založenia niektorých požiarov, ktoré v ostatných dňoch zasiahli pobrežie Jadranského mora a spálili borovicové lesy aj olivové háje.
Na juhozápade Francúzska sa naopak podarilo po troch dňoch pozemného a leteckého zásahu stabilizovať požiar, ktorý v departemente Landes zasiahol 1 700 hektárov. K zlepšeniu situácie prispel pokles teploty a zvýšenie vlhkosti, pričom časť zo 650 evakuovaných obyvateľov sa môže vrátiť domov.
Zdroj: SITA.sk - Požiare si vyžiadali obete v Grécku a Španielsku, Belgicko bojuje s rekordným lesným požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysoké teploty a mimoriadne suché podmienky naďalej podporujú šírenie lesných požiarov v Európe. Historicky horúce leto už prispelo k úmrtiam tisícov ľudí a hasiči v nedeľu bojovali s plameňmi okrem iného v Grécku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Chorvátsku a Francúzsku.
Na gréckom ostrove Salamina neďaleko Atén vypukli dva požiare, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. Z obľúbených pláží museli úrady evakuovať stovky osôb. „Viac ako 570 ľudí evakuovali na hliadkových člnoch pobrežnej stráže a ďalších plavidlách,“ uviedla pre AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.
Požiar ohrozuje aj tisícročný kláštor
V Španielsku zahynul vojak, ktorý pomáhal pri hasení rozsiahleho požiaru v severovýchodnom regióne Aragónsko. Tamojšie úrady nasadili najväčšie množstvo hasičských prostriedkov v histórii regiónu a očakávali aj príchod posíl z Francúzska. Požiar, ktorý vypukol v pondelok, ohrozuje aj tisícročný kláštor.
Stovky hasičov zasahujú tiež v Portugalsku. Pri požiari neďaleko obce Dine pri hraniciach so Španielskom utrpelo podľa miestnych médií päť hasičov ľahké zranenia po tom, ako začalo horieť ich vozidlo. Ďalšie požiare zasiahli oblasti pri Boticas a Chaves.
Belgicko bojuje s najväčším lesným požiarom vo svojej histórii
Belgicko medzitým bojuje s najväčším lesným požiarom vo svojej modernej histórii. Plamene v ťažko dostupnej prírodnej rezervácii pri hraniciach s Nemeckom sa rozšírili z piatkových približne 80 hektárov na takmer 3 000 hektárov v nedeľu. Do zásahu sa zapojili vojenské vrtuľníky aj poľnohospodári s traktormi, zatiaľ čo jedno nemecké pohraničné mesto nariadilo čiastočnú evakuáciu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
Chorvátska polícia medzitým oznámila zadržanie štyroch ľudí podozrivých zo založenia niektorých požiarov, ktoré v ostatných dňoch zasiahli pobrežie Jadranského mora a spálili borovicové lesy aj olivové háje.
Na juhozápade Francúzska sa naopak podarilo po troch dňoch pozemného a leteckého zásahu stabilizovať požiar, ktorý v departemente Landes zasiahol 1 700 hektárov. K zlepšeniu situácie prispel pokles teploty a zvýšenie vlhkosti, pričom časť zo 650 evakuovaných obyvateľov sa môže vrátiť domov.
Zdroj: SITA.sk - Požiare si vyžiadali obete v Grécku a Španielsku, Belgicko bojuje s rekordným lesným požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lesné požiare lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Chorvátsku Lesné požiare v Grécku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Holečková vstupuje do SaS, v strane chce pokračovať v boji proti korupcii aj „papalášizmu“
Holečková vstupuje do SaS, v strane chce pokračovať v boji proti korupcii aj „papalášizmu“
<< predchádzajúci článok
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila
Trump nariadil obmedziť vojenské cvičenie, Južná Kórea ho napriek tomu spustila