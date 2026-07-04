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04. júla 2026

Holíč prišiel s netradičným benefitom, ľuďom zaplatí cestu za kúpaním



Nárok na preplatenie cestovného majú len ľudia s trvalým pobytom v Holíči. Mesto Holíč preplatí svojim obyvateľom náklady na cestovné autobusom na letné kúpaliská v Hodoníne alebo v Zlatníckej ...



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gettyimages 1333344922 scaled 1 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Nárok na preplatenie cestovného majú len ľudia s trvalým pobytom v Holíči.


Mesto Holíč preplatí svojim obyvateľom náklady na cestovné autobusom na letné kúpaliská v Hodoníne alebo v Zlatníckej doline v Skalici. Ide o kompenzáciu za to, že Holíč vlastné kúpalisko nemá. Preplatiť je možné výhradne autobusové cestovné lístky na trase Holíč – Skalica – Zlatnícka dolina a späť alebo Holíč – Hodonín a spať v čase od 1. júla do 31. augusta. Cestovné autom samospráva neprepláca, rovnako ani vstupné na kúpalisko a ďalšie náklady spojené s kúpaním.

Peniaze na cestovné dostanú Holíčania v termíne od 8. do 30. septembra v kancelárii TIC na základe predloženej vyplnenej žiadosti, ku ktorej budú doložené cestovné lístky spoločne s dátumovo zosúladenými vstupenkami na kúpalisko. Nárok na preplatenie cestovného majú len ľudia s trvalým pobytom v Holíči.

Mesto Holíč malo v minulosti záujem postaviť si vlastné kúpalisko, primátor Zdenko Čambal pred štyrmi rokmi na sociálnej sieti prezentoval aj niektoré vhodné pozemky na tieto účely, peniaze na takúto náročnú investíciu sa však doteraz získať nepodarilo.

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Zdroj: SITA.sk - Holíč prišiel s netradičným benefitom, ľuďom zaplatí cestu za kúpaním © SITA Všetky práva vyhradené.

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