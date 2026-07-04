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04. júla 2026
V bojnickej zoo vyhlásili pátranie po lemurovi, pravdepodobne utiekol počas noci – FOTO
Lemur sa nachádza stále v areáli a pracovníci sa ho snažia odchytiť. Z bojnickej zoologickej záhrady utiekol lemur. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti. Lemur vari červený zo svojej ubikácie utiekol ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Lemur sa nachádza stále v areáli a pracovníci sa ho snažia odchytiť.
Z bojnickej zoologickej záhrady utiekol lemur. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti. Lemur vari červený zo svojej ubikácie utiekol pravdepodobne počas noci. Zamestnanci zoologickej záhrady po ňom ihneď začali intenzívne pátrať. Predpokladali, že sa bude nachádzať ešte v areáli zoo, prípadne v jej okolí. Tento predpoklad bol napokon správny.
Lemur sa nachádza stále v areáli a pracovníci sa ho snažia odchytiť. „Bude si to vyžadovať trpezlivosť a čas. Preto prosíme návštevníkov o ohľaduplnosť,“ žiada bojnická zoo.
Zdroj: SITA.sk - V bojnickej zoo vyhlásili pátranie po lemurovi, pravdepodobne utiekol počas noci – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Z bojnickej zoologickej záhrady utiekol lemur. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti. Lemur vari červený zo svojej ubikácie utiekol pravdepodobne počas noci. Zamestnanci zoologickej záhrady po ňom ihneď začali intenzívne pátrať. Predpokladali, že sa bude nachádzať ešte v areáli zoo, prípadne v jej okolí. Tento predpoklad bol napokon správny.
Lemur sa nachádza stále v areáli a pracovníci sa ho snažia odchytiť. „Bude si to vyžadovať trpezlivosť a čas. Preto prosíme návštevníkov o ohľaduplnosť,“ žiada bojnická zoo.
Zdroj: SITA.sk - V bojnickej zoo vyhlásili pátranie po lemurovi, pravdepodobne utiekol počas noci – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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