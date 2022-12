Hollywoodsky producent Weinstein je vinný z ďalšieho znásilnenia a sexuálnych napadnutí, ozvalo sa už vyše 80 žien

Vinný zo znásilnenia

20.12.2022 - Losangeleská porota uznala bývalého hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina za vinného zo znásilnenia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Sedemdesiatročnému držiteľovi Oscara hrozí 24 rokov väzenia. V súčasnosti si už pritom odpykáva 23 rokov za znásilnenie a sexuálne napadnutie, pre ktoré ho pred dvoma rokmi odsúdili počas prvého procesu v New Yorku.Weinsteina v pondelok uznali za vinného zo znásilnenia a dvoch obvinení zo sexuálneho napadnutia, ktoré sa týkali obete, v záujme ochrany jej anonymity známej len ako Jane Doe 1. Porota sa nedokázala dohodnúť na verdiktoch v prípadoch obvinení zo strany Jennifer Siebel Newsom, manželky kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, a ženy známej ako Jane Doe 2.V týchto prípadoch konštatovali zmätočný proces. Zbavili ho tiež obvinení z ublíženia na zdraví sexuálneho charakteru v prípade Jane Doe 3.Počas dvojmesačného procesu svedkovia i obete vypovedali, ako Weinstein využíval svoj vplyv na to, aby ženy vylákal na súkromné stretnutie a následne ich napadol. Vypovedali počas neho desiatky svedkov, no pondelkový verdikt sa týkal len obvinení zo strany štyroch žien z rokov 2005 - 2013.Porota zložená z ôsmich mužov a štyroch žien diskutovala deväť dní o troch obvineniach zo znásilnenia a štyroch ďalších bodoch týkajúcich sa sexuálnych útokov.Žena, za ktorej znásilnenie Weinsteina v pondelok uznali za vinného, je modelka narodená v Rusku.Jeho odsúdenie v New Yorku z roku 2020 bolo významným krokom pre hnutie #MeToo, ktoré už niekoľko rokov upozorňuje na rozšírené sexuálne zneužívanie a obťažovanie vo filmovom priemysle. Weinstein sa proti rozhodnutiu odvolal.Za uplynulé roky sa ozvalo viac ako 80 žien, ktoré ho obvinili zo sexuálneho napadnutia alebo nevhodného správania, pričom obvinenia sa týkajú obdobia niekoľkých desaťročí.