Home office považuje viac ako polovica zamestnancov za samozrejmosť, firmy však prácu z domu vnímajú aj negatívne

Firmy vnímajú aj negatívny vplyv

Zamestnanci by si želali viac benefitov

12.7.2024 (SITA.sk) - Viac ako polovica zamestnancov (51 percent), ktorí na Slovensku pracujú z domu, vníma „home office“ ako samozrejmosť. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton s tým, že 13 percent si bez home office dokonca nevie svoju prácu predstaviť.Naopak, firmy podľa prieskumu vnímajú pri práci z domu aj negatívny vplyv, či už ide napríklad o tímovú spoluprácu, alebo o psychickú pohodu zamestnancov, či dokonca o duševné zdravie. Zamestnávatelia tiež celú vec posudzujú aj z pohľadu výkonnosti a väčšej kontroly svojich zamestnancov.„V mnohých odvetviach bude teda aj v budúcnosti zrejme najlepšou cestou hybridný model, keď zamestnanci striedajú prácu z domu a z kancelárie. Podľa našej analýzy pracovného trhu dnes už praktizuje prácu výhradne z domu menej ako desatina zamestnancov – presnejšie sedem percent. Najviac je ich pritom v oblasti IT, až 27 percent. Naopak, výhradne v kanceláriách môžeme najčastejšie nájsť zamestnancov z oblasti obchodu a marketingu – až 60 percent,“ povedala marketingová riaditeľka agentúry Grafton Jitka Kouba.Podľa prieskumu tiež približne dve tretiny zástupcov pracovníkov z oblasti ľudských zdrojov, administratívy, práva, financií, obchodu či marketingu a tri štvrtiny pracovníkov v oblasti IT na to využívajú niektorý z variantov pracovnej flexibility, vďaka ktorej získajú čas pre seba, pre svoju rodinu či na starostlivosť o domácnosť.Taktiež pracovníci výroby majú k dispozícii isté formy prispôsobenia pracovného času, najmä možnosť nadpracovať si hodiny či pružný začiatok a koniec pracovnej doby. Zamestnávatelia však takéto benefity poskytujú v omnoho menšej miere, než by si ich zamestnanci želali.„V tomto smere sú na tom najhoršie zamestnanci z radov bielych golierov, teda pracujúci v kanceláriách – mimo zamestnancov IT. Možnosť pracovať z domu alebo flexibilný pracovný čas by privítalo viac než 90 percent z nich, zo strany zamestnávateľov im však túto možnosť poskytuje len niečo viac ako polovica,“ dodala Kouba.