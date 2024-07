Progresívci kritizujú návrh ministra Tomáša. Nerieši nezamestnanosť, iba prehlbuje predsudky a útočí na dôstojnosť ľudí

Útok na dôstojnosť ľudí

Diskriminácia na trhu práce

Podmienky pre zdravotne nezvýhodnených

12.7.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko tvrdí, že minister Tomáš svojím návrhom nerieši nezamestnanosť, iba prehlbuje predsudky. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš navrhol odoberať dávku v hmotnej núdzi tým, ktorí odmietnu ponuku od Úradu práce.Metódu však kritizuje opozičná strana Progresívne Slovensko (PS), ktoré upozorňuje na jej nedostatky a potenciálne škodlivé dôsledky. Podpredsedníčka PS a Výboru Národnej strany SR pre sociálne veci Simona Petrík zdôraznila, že návrhu chýbajú kľúčové detaily.„Minister nevedel zaručiť, že štát dokáže vygenerovať dostatok vhodných a regionálne dobre rozložených pracovných ponúk. Nevieme ani to, akých ľudí sa odobratie dávky bude týkať. Štruktúra ľudí v hmotnej núdzi totiž zahŕňa aj tých, ktorí z rôznych dôvodov pracovať nemôžu," povedala Petrík.Návrh ministra Tomáša je podľa poslankyne Ingrid Kosovej útokom na dôstojnosť ľudí, ktorí sú už dlho uväznení v začarovanom kruhu chudoby v dôsledku diskriminácie. Kosová dodala, že ministrove vyjadrenia o Rómoch len prehlbujú predsudky majority o rómskej komunite, ktorá nechce pracovať a zneužíva sociálne dávky.„Je potrebné odstrániť segregáciu, zlé podmienky bývania bez prístupu k pitnej vode či nízku kvalitu vzdelávania spojenú s predčasným odchodom zo škôl," uviedla Kosová, pričom zdôraznila aj problém diskriminácie na trhu práce a nelegálnej práce.Poslankyňa Darina Luščíková poukázala na to, že tento krok by pre zamestnávateľov znamenal viac byrokracie a administratívnej záťaže, ako aj zvýšené náklady na školiaci personál.„Zamestnanci, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu pracovať, neraz riešia svoju situáciu práceneschopnosťou. Tú musia prvých 10 dní financovať zamestnávatelia zo svojho vrecka. A to v konečnom dôsledku nepomôže ani štátnemu rozpočtu," upozornila Luščíková. Poslankyňa PS Veronika Veslárová zase zdôraznila potrebu vytvárania podmienok na trhu práce aj pre zdravotne znevýhodnených.„V PS považujeme za dôležité vytvárať podmienky pre tých, ktorí by sa zamestnať chceli, no nemôžu. Chýbajú im bezbariérové priestory či možnosť kombinovať prácu z domu a z pracoviska. Zároveň je potrebné podporovať aj chránené dielne a sociálne podniky," dodala Veslárová s tým, že vláda na týchto ľudí nemyslí vôbec.