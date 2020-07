Hongkong opúšťa aj obľúbená aplikácia TikTok, kontroverzný čínsky zákon vyvoláva obavy

Obmedzenie slobody prejavu

Zákon má zabrániť nepokojom

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Populárna aplikácia TikTok v utorok oznámila, že sa sťahuje z Hongkongu. Pripojila sa tak k ďalším aplikáciám a mediálnym spoločnostiam, ktoré reagujú na obavy súvisiace s nedávno prijatým zákonom o národnej bezpečnosti, ktorý vstúpil do platnosti minulý týždeň. WhatsApp , Telegram, Google aj Twitter už z tohto dôvodu oznámili, že nebudú poskytovať dáta o svojich používateľoch miestnym úradom a polícii. TikTok vo svojom stanovisku uvádza, že zastavuje svoju prevádzku v Hongkongu "vo svetle nedávnych udalostí".Kontroverzný zákon, ktorý prijal čínsky parlament 30. júna, zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť, terorizmus a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu.Čína ním reagovala na nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie. Peking tvrdí, že je zákon potrebný, aby zabránil nepokojom a nestabilite a kritiku legislatívy odmieta ako zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.Pevninská Čína riadená komunistickou stranou zahraničné mediálne platformy na svojom území blokuje. Kritici preto posledný krok Pekingu vnímajú ako snahu o zmazanie právnych rozdielov medzi bývalou britskou kolóniou a pevninskou časťou riadenou autoritárskym systémom.