Vodíkové technológie môžu mať veľkú budúcnosť, minister Sulík plánuje stavať čerpacie stanice

Auto s vodíkovým pohonom

Typické slovenské javy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má šancu hrať v oblasti výskumu vodíkových technológií prvú ligu, vyhlásil po utorkovom stretnutí s predstaviteľmi spoločností Hyundai Motor Group Kia Motors Slovakia podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík Podľa jeho slov by v priebehu niekoľkých mesiacov malo byť na Slovensku vybudovaných až osem čerpacích vodíkových staníc, čo by mohlo zvýšiť záujem slovenských motoristov o vodíkové automobily."Slovensko je v prepočte na jedného obyvateľa najväčším výrobcom automobilov na svete, a v tejto súvislosti si myslím, že vodíkové technológie aj v automobilovom priemysle môžu mať veľkú budúcnosť. Kia a Hyundai ako sesterské firmy sú jednými z mála výrobcov vodíkových automobilov na svete, a ja pevne dúfam, že raz sa aj v tomto žilinskom závode bude aspoň v malých sériach vyrábať auto s vodíkovým pohonom," uviedol Sulík.Ako ďalej dodal, ministerstvo hospodárstva má v pláne v krátkom čase zriadiť centrum vodíkového výskumu v Košiciach."Pred pár týždňami som navštívil Technickú univerzitu v Košiciach, kde sa výrazne posunuli vo výskume vodíkových technológií. Bohužiaľ, doteraz narážali na typické slovenské javy, ako napríklad tri roky trvajúcu registráciu patentu či nekonečné čakanie na eurofondové peniaze. Je pre Slovensko typické, že upratovacie firmy dostanú milióny na výskum, ale Technická univerzita, ktorá má reálne výsledky, musí na ne čakať," skonštatoval Sulík.Podľa jeho slov sa 16. júla uskutoční vodíková konferencia, na ktorú pozval odborníkov, aby sa spoločne poradili, ako ministerstvo hospodárstva dokáže podporiť vodíkové technológie. Prvým krokom bude snaha o výstavbu čerpacích vodíkových staníc."Máme nového šéfa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý má k dispozícii aj príslušné eurofondy. Pri nástupe dostal odo mňa jasné zadanie, a to čím skôr na Slovensku postaviť 4 - 8 čerpacích vodíkových staníc. Je to vec, ktorej sa ešte počas tohtoročnej jesene budeme venovať," dodal Sulík.