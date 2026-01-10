|
Sobota 10.1.2026
10. januára 2026
Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO
V obci Brodské (okres Skalica) v ranných hodinách horel kamión prevážajúci motorové vozidlá. Ako na sociálnej sieti informoval
10.1.2026 (SITA.sk) - V obci Brodské (okres Skalica) v ranných hodinách horel kamión prevážajúci motorové vozidlá. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, požiar bol ohlásený v sobotu krátko po 7:00. Požiar prebiehal v zadnej časti kamióna, zasahovali pri ňom príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch.
"Zasahujúci hasiči pomocou termokamery vyhľadávali skryté ohniská a zároveň vykonávali kontrolné merania na prepravovaných vozidlách," uvádza HaZZ SR s tým, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola technická porucha brzdného systému. Škoda, ktorú požiar spôsobil, bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
