 Z domova

10. januára 2026

Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO


V obci Brodské (okres Skalica) v ranných hodinách horel kamión prevážajúci motorové vozidlá. Ako na sociálnej sieti informoval



10.1.2026 (SITA.sk) - V obci Brodské (okres Skalica) v ranných hodinách horel kamión prevážajúci motorové vozidlá. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, požiar bol ohlásený v sobotu krátko po 7:00. Požiar prebiehal v zadnej časti kamióna, zasahovali pri ňom príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch.


"Zasahujúci hasiči pomocou termokamery vyhľadávali skryté ohniská a zároveň vykonávali kontrolné merania na prepravovaných vozidlách," uvádza HaZZ SR s tým, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola technická porucha brzdného systému. Škoda, ktorú požiar spôsobil, bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

