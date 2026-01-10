|
Sobota 10.1.2026
Meniny má Dáša
10. januára 2026
Šimečka skritizoval vyjadrenia najvyšších ústavných činiteľov, označil ich za „krčmové reči“ a Ficovi poradil založiť si podcast – VIDEO
Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka radí premiérovi Robertovi ...
Zdieľať
10.1.2026 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka radí premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby si založil podcast. Uviedol to v reakcii na spoločné stretnutie a vyjadrenie troch najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády podľa Šimečku súčasnú situáciu neustále len komentuje, ale neponúka žiadny návod, ako postupovať.
Po stretnutí podľa lídra opozície odzneli "krčmové reči" o slabosti Európskej únie a jej rozpade. Tie podľa neho premiér opakuje dlhodobo a nezaznelo nič nové. Šimečka spomenul náročnú situáciu v zahraničnej politike, ale aj ekonomicky a sociálne náročný rok, ktorý podľa neho čaká Slovensko.
"Čakali by sme v takejto dobe, že zaznejú dôležité posolstvá, že traja najmocnejší slovenskí politici povedia, ako ďalej. Že dajú občanom nahliadnuť do plánov, aké opatrenia chcú prijať," vravel Šimečka.
Namiesto toho sme sa podľa neho dočkali toho, že v pláne je predlžovanie mandátu pre predstaviteľov samospráv či zmena rokovacieho poriadku v parlamente. Poukázal aj na to, že premiér sa v rámci prejavu, ak tomu Šimečka správne porozumel, v podstate prirovnal k bývalému predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi, ktorý podľa šéfa PS ale Slovensko priviedol na pokraj krachu a temer aj mimo EÚ.
"Tak ďakujem pekne. Ak chce Robert Fico byť ako Vladimír Mečiar, tak sa máme na niečo tešiť," poznamenal. Dodal, že od výstupu troch najvyšších ústavných činiteľov sa ani viac nedalo čakať. Podľa Šimečku už nemajú Slovensku čo ponúknuť a ide im len o udržanie moci.
"Pohľad na tých troch pánov je jasný impulz na zmenu," vyjadril sa. PS s partnermi v opozícii podľa neho túto zmenu predstavuje a pracuje na nej. Vystríhal aj pred plánom na výstavbu nového jadrového reaktora, ktorú premiér avizoval.
Bývalý minister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok je toho názoru, že vláda zlyháva v zahraničnej politike a len komentuje udalosti. "Obraz, ktorý ponúkli občanom SR je pohoda, klídek a tabáček. Ako keby nechceli vidieť a porozumieť tým obrovským zmenám, ku ktorým dochádza vo svete," uviedol.
Svet sa podľa neho mení na boxerský ring, kde sa bojuje bez váhových kategórií a rozhodcov. Európa podľa Korčoka bude musieť reagovať na zásadné zmeny v USA, pre Slovensko podľa neho ale existuje riziko, že nebude súčasťou tejto odpovede. Vláda sa podľa neho utápa v prázdnych floskulách a súčasná zahraničná politika Slovenska sa dostala do slepej uličky.
Tvrdil tiež, že Slovensko stratilo dôveru partnerov a chýba pri dôležitých rokovaniach. Na vládu apeloval, aby občanom predstavila riešenia, ako chce SR previesť cez túto náročnú medzinárodnú situáciu a s kým chce budovať spojenectvá, taktiež aby uviedla, v akých formátoch chce byť aktívna, a tiež aby sa začala zúčastňovať takzvanej Koalície ochotných.
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci sa vyjadril k zámeru nového rokovacieho poriadku NR SR. Na zvýšenie parlamentnej kultúry je podľa neho potrebné, aby koalícia prestala v skrátenom legislatívnom konaní prijímať významné legislatívne návrhy. Pripomenul, že rokovací poriadok je v druhom čítaní od októbrovej schôdze a opakovane sa presúval. Je tohto názoru, že ani v koalícii na ňom nejestvuje jednoznačná zhoda.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka skritizoval vyjadrenia najvyšších ústavných činiteľov, označil ich za „krčmové reči“ a Ficovi poradil založiť si podcast – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
